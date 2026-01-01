Coppa d’Africa, sabato al via gli ottavi in esclusiva su Sportitalia

Partono sabato gli ottavi di finale della Coppa d’Africa che si concluderanno nella giornata di martedì 8 gare spettacolari che potrete seguire in diretta ed in esclusiva su Sportitalia.

Al via sabato gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. Si parte con la gara delle 17.00 tra Senegal e Sudan. A seguire alle 20.00 in campo Mali e Tunisia. Altre due sfide nella giornata di domenica. Ad aprire le danze il Marocco padrone di casa contro la Tanzania. Alle 20.00 poi il big match tra Sudafrica e Camerun. Lunedì sarà la gara tra Egitto e Benin ad aprire la settimana, sempre alle 17.00. Alle 20.00 poi a seguire Nigeria-Mozambico. Programma degli ottavi di finale che si chiuderà martedì sempre con orari alle 17.00 e alle 20.00. Si comincia con un’altra super sfida: Algeria-RD Congo. Costa d’Avorio-Burkina Faso chiuderà poi il programma degli ottavi di finale. Seguite la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra rinnovata app!

Le gare di Sabato

Sarà il Senegal di Mané e di Nicolas Jackson ad aprire le danze degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. I Leoni della Teranga arrivano da vincitori del proprio girone, primi alla pari con la RD Congo, ma davanti per differenza reti e affronteranno una delle migliori terze, il Sudan. I Falchi di Jediane hanno centrato la qualificazione grazie all’autorete di Saul Coco nel match contro la Guinea Equatoriale. Sono arrivate poi due sconfitte contro l’Algeria per 3-0 e contro il Burkina Faso per 2-0. Sulla carta è quindi un match nettamente a favore del Senegal che dovrà però fare a meno di Kalidou Koulibaly, espulso nell’ultima gara della fase a gironi, vinta 3-0 contro il Benin.

Alle 20.00 in campo due delle seconde qualificate per un match sicuramente più equilibrato e incerto. Toccherà a Mali e Tunisia affrontarsi allo Stadio Mohamed V. Nella fase a gironi il Mali ha pareggiato tutte e 3 le partite contro Zambia e Marocco per 1-1 e 0-0 contro le Comore, chiudendo però in 10 per l’espulsione nel finale di gara di Haidara. Dall’altra parte la Tunisia dopo aver vinto brillantemente all’esordio 3-1 contro l’Uganda ha perso 3-2 contro la Nigeria, centrando quasi una clamorosa rimonta dopo il 3-0 inziale. Nell’ultima gara del girone è poi arrivato un pareggio 1-1 contro la Tanzania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Le gare di Domenica

Domenica della Coppa d’Africa che prenderà il via alle 17.00 con Marocco-Tanzania. Una gara che sulla carta non dovrebbe rappresentare un vero ostacolo per i Leoni dell’Atlante. Le Taifa Stars, infatti, hanno raccolto solo 2 punti nel proprio girone passando con ultima delle migliori terze. Il Marocco ha invece vinto 2 gare su 3 e pareggiato contro il Mali per 1-1. Escluso il 3-0 contro lo Zambia però il Marocco non ha realmente impressionato sotto la fase del gioco. I numeri sono però dalla parte dei ragazzi di Regragui che recuperano Hakimi, già subentrato nell’ultimo match e possibile titolare. I 6 gol, 3 a testa di Brahim Diaz e El Kaabi, due per lui in rovesciata, sono poi un grande indicatore di un attacco di alto livello. L’alta pressione, intorno alla squadra e al CT vista anche l’edizione casalinga e il flop di 2 anni fa in Costa d’Avorio possono essere l’unica trappola per il Marocco con la Tanzania che proverà a farsi forte di questo per centrare una clamorosa qualificazione.

Sudafrica-Camerun è poi il primo dei due grandi big match degli ottavi. I Bafana Bafana arrivano dalla medaglia di bronzo della scorsa edizione e vogliono quantomeno confermarsi. Il Sudafrica arriva da un girone che l’ha visto piazzarsi secondo alle spalle dell’Egitto contro cui ha perso di misura a causa di un rigore discusso segnato da Mohamed Salah. Non sarà però facile passare il turno, visto il grande livello del suo avversario. Il Camerun ha chiuso secondo alle spalle della Costa d’Avorio il gruppo F ma solo per gol segnati. 7 punti, 2 vittorie contro Gabon e Mozambico e l’1-1 con gli Elefanti. Mbeumo dovrà provare a trascinare i Leoni Indomabili ai quarti di finale.

Le sfide di Lunedì

Lunedì sarà il giorno di Egitto e Nigeria. I Faraoni apriranno il pomeriggio alle 17.00 contro il Benin. Dopo il largo turnover nel pareggio 0-0 contro l’Angola, torneranno titolari le stelle dell’Egitto ecco quindi che Salah e Marmoush si preparano per prendersi la scenda. Il Benin dall’altra parte arriva dal pesante ko 3-0 contro il Senegal ma forte della prima storica vittoria in Coppa d’Africa ottenuta nella seconda giornata contro il Botswana. Il pronostico vede certamente i Faraoni nettamente favoriti ma bisognerà fare attenzione alla voglia dei Ghepardi di provare a sorprendere tutti e centrare i quarti di finale per la seconda volta dopo il 2019.

Alle 20.00 poi spazio per un’altra gara tra una certezza e una grande sorpresa. La Nigeria ha vinto in scioltezza il proprio girone totalizzando 9 punti e 3 vittorie. 2-1 alla Tanzania, 3-2 alla Tunisia e 3-1 contro l’Uganda. Le Super Eagles sono consapevoli di dover rispettare il pronostico dimostrando di essere una delle favorite dopo aver perso solo in finale in Costa d’Avorio. La delusione Mondiale con l’eliminazione nel playoff contro l’RD Congo amplificherà poi la voglia di fare risultato con Osimhen e Lookman che vorranno trascinare i loro compagni ai quarti di finale. Dall’altra parte il Mozambico ha superato il “Girone della morte” ko contro Costa d’Avorio e Camerun, ma solo di misura 1-0 e 2-1. I Mambas hanno battuto 3-2 il Gabon di Aubameyang anche grazie alla rete di Bangal, attaccante del Mestre in Serie D, e ora ricercano un’altra sorprendente vittoria.

Le gare di Martedì

Martedì 6 gennaio si chiuderà poi il programma degli ottavi di finale. Si parte alle 17.00 con il secondo big-match di questa fase. Algeria-RD Congo. Mahrez e compagni erano stati una delle grandi delusioni in Costa d’Avorio. Ultimi nel girone. In Marocco hanno invece vinto tutte e 3 le gare, 7 gol fatti e uno subito. 3-0 al Sudan, 1-0 al Burkina Faso e 3-1 alla Guinea Equatoriale. Mahrez è stato autentico trascinatore nelle prime due gare. Luca Zidane ha saputo dare sicurezza tra i pali, osservato con attenzione dal padre Zinedine Zidane sempre sugli spalti per lui.

La Repubblica Democratica del Congo ha solo sfiorato un clamoroso primo posto nel girone, arrivando alle spalle del Senegal solo per differenza reti. I Leopardi hanno emozionato in campo e sugli spalti, epica la presenza allo stadio di un tifoso che ha omaggiato il leader indipendentista Lumumba restando in piedi 90 minuti e sempre immobile. I ragazzi di Desabre a Marzo si giocheranno le chance di qualificazione al Mondiale. Prima però vogliono confermarsi come realtà in questa Coppa d’Africa dopo il quarto posto in Costa d’Avorio.

A chiudere il programma degli ottavi di finale ci sarà la Costa d’Avorio campione in carica. Gli Elefanti hanno chiuso il gruppo F al primo posto battendo 1-0 il Mozambico e 3-2 il Gabon. Pareggio 1-1 contro il Camerun. Una squadra, la Costa d’Avorio, piena di talenti e che contro il Gabon ha messo in mostra 3 2006 impressionanti.

Christ Inao Oulai, centrocampista del Trabzonspor, autentico motorino in mezzo al campo e premiato come migliore in campo. Sono poi subentrati Bazoumana Toure, autore del 2-3 decisivo, attaccante dell’Hoffeheim, ieri all’esordio in Coppa d’Africa e subito decisivo e Yan Diomande, stellina del Lipsia. Tanti poi i calciatori affermati come Kessie e Fofana, i due leader del centrocampo, oltre ai difensori Kossounou e N’Dicka. Dall’altra parte il Burkina Faso ha chiuso seconda un girone con Algeria, Sudan e Guinea Equatoriale e vorrà provare a sorprendere gli Elefanti e prendersi così i quarti di finale.