Debutta Fantamercato con Sofia Oranges e Paolo Paganini

Sofia Oranges e Paolo Paganini debuttano con Fantamercato, nuovo format che unisce calciomercato e fantacalcio

Ci sarà di che parlare ogni venerdì sera dalle ore 23: l’appuntamento con Sofia Oranges e Paolo Paganini è di quello da non perdere.

Tutti gli appassionati di fantacalcio e tutti i tifosi che aspettano le ultime notizie di mercato sulla propria squadra del cuore potranno collegarsi su Raisport, canale 58 del digitale, per Fantamercato. Il nuovo format si propone di essere una vera rivoluzione e di unire due must per chiunque segua il calcio: le ultime trattative di mercato e i consigli utili per il fantacalcio.

Chi non sa quale attaccante schierare in squadra o vuole scoprire chi sarà il giocatore da bonus su cui puntare potrà ricevere le dritte giuste grazie alla collaborazione con Fantacalcio.

Toccherà a Sofia Oranges e Paolo Paganini presentare il nuovo programma, che offrirà anche i collegamenti con Nicolò Schira, per le ultime notizie di mercato, e con Francesca Brienza per interviste con agenti e addetti ai lavori.

Il debutto ci sarà domani sera alle 23, poi appuntamento ogni venerdì alla stessa ora: Fantamercato, il calciomercato (e il fantacalcio) in una veste mai vista prima.