Raspadori alla Roma, la svolta: l’Atletico Madrid apre al prestito con diritto

La trattativa che può portare Giacomo Raspadori alla Roma entra in una fase decisiva. L’Atletico Madrid ha infatti accettato la proposta del club giallorosso sulla base di un prestito con diritto di riscatto, senza obbligo, fissato a 20 milioni di euro più bonus.

L’operazione affonda le radici nella prima anticipazione del 17 dicembre, quando Alfredo Pedullà aveva svelato in esclusiva l’interesse concreto della Roma per l’attaccante, nato in modo improvviso e sviluppato sotto traccia nelle settimane successive.

Accordo tra i club, ora la palla passa al giocatore

Con il via libera dell’Atletico Madrid, Raspadori è stato informato che il suo club ha accettato di cederlo alle condizioni proposte dalla Roma. A questo punto, i giallorossi possono concentrarsi sulla fase finale della trattativa: raggiungere l’accordo con gli agenti del giocatore.

Secondo quanto filtra, alla Roma manca soltanto il sì definitivo dell’attaccante per chiudere l’operazione e completare un rinforzo offensivo ritenuto prioritario.

Lazio sullo sfondo, ma la Roma resta in vantaggio

Nella mattinata di oggi si è registrato anche un tentativo della Lazio, che ha provato a inserirsi nella corsa a Raspadori. Un sondaggio rimasto però senza sviluppi concreti, con la Roma che mantiene un vantaggio netto e continua a spingere per arrivare alla fumata bianca.

Asse caldo Roma–Atletico Madrid: sondaggio per Nuno Tavares

I contatti tra i due club non si limitano a Raspadori. L’Atletico Madrid ha infatti effettuato un sondaggio esplorativo per Nuno Tavares, limitandosi per ora a una semplice richiesta di informazioni, senza che si possa parlare di una vera trattativa.



Il focus resta però sull’attaccante italiano: dopo l’anticipazione del 17 dicembre e l’esclusiva firmata Alfredo Pedullà, la Roma ora vede Raspadori sempre più vicino.