Inter, il mercato si accende. La verità su Cancelo e gli incroci tra Barça e Al Hilal

L’infortunio di Denzel Dumfries ha reso urgente per l’Inter l’individuazione di un esterno destro capace di garantire affidabilità e continuità sulla fascia.

Secondo la dirigenza nerazzurra, la soluzione ideale potrebbe essere rappresentata da João Cancelo (come anticipato giorni fa dalla Gazzetta dello Sport), giocatore che combina tecnica, esperienza internazionale e duttilità tattica. Non si tratta solo di tappare un vuoto: la convinzione dei dirigenti è che Cancelo possa portare un ulteriore salto di qualità all’intera squadra, influenzando positivamente anche la crescita dei singoli.

Cancelo: qualità perfette per l’Inter

L’idea di riportare Cancelo in Serie A nasce dall’esigenza di inserire un profilo in grado di fare la differenza in contesti tattici complessi. La dirigenza è convinta che le sue caratteristiche — spinta offensiva, copertura difensiva, lettura di gioco — siano perfette per sopperire all’assenza di Dumfries. Oltre al contributo tecnico, Cancelo porterebbe con sé abitudine ai massimi livelli, esperienza in competizioni europee e mentalità vincente, elementi fondamentali per innalzare il livello del collettivo e stimolare la crescita dei giovani.

Il suo ritorno in Italia non sarebbe solo un rinforzo tattico: si tratta di un investimento sul valore aggiunto alla squadra, un giocatore capace di incidere in ogni fase del gioco e di rendere più competitiva una rosa che punta ad alti traguardi.

Il nodo economico e il ruolo di Mendes

Il portoghese è attualmente in rottura con l’Al Hilal, club saudita allenato da Simone Inzaghi, e il suo futuro è oggetto di valutazioni complesse. L’ingaggio da 18 milioni rappresenta il principale ostacolo: l’operazione potrebbe concretizzarsi solo se l’Al Hilal accettasse di coprire parte sostanziale se non totale dello stipendio. Parallelamente, occorre convincere Cancelo che un ritorno in Serie A sia una mossa strategica per la carriera, capace di valorizzare ulteriormente la sua esperienza internazionale.

Il Barcellona non è convinto e invece sogna Bastoni

In questa fase entra in gioco Jorge Mendes, che ha proposto il giocatore anche al Benfica di Mourinho e al Barcellona, creando intrecci di mercato europei. Il club blaugrana, però, non considera Cancelo una priorità immediata. Le attenzioni della dirigenza catalana sono concentrate soprattutto sulla difesa centrale, con l’obiettivo di inserire un profilo di qualità già in questa stagione (come Marcos Senesi) o di puntare più avanti su un grande nome. In prospettiva, il sogno del Barcellona resta Alessandro Bastoni, pilastro dell’Inter e punto fermo del progetto nerazzurro.

Acerbi, De Vrij e gli scenari in difesa

Sempre in tema di intrecci difensivi, l’Al Hilal ha mostrato interesse per Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, due nomi dell’Inter stimati dal tecnico Inzaghi. Se uno dei due dovesse partire, l’Inter sarebbe chiamata a cercare un sostituto che combini piede mancino, duttilità e capacità di giocare in più posizioni della difesa a tre, garantendo continuità e flessibilità tattica.

Mercato a incastri e prospettive

Il mercato dell’Inter si sviluppa su più livelli: urgenze immediate, opportunità strategiche e incroci internazionali. João Cancelo resta un profilo di grande fascino e qualità: per la dirigenza nerazzurra, rappresenterebbe non solo un esterno affidabile, ma anche un catalizzatore di crescita per la squadra e per i singoli. Un rinforzo capace di elevare l’Inter sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico e mentale.