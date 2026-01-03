La Juve sbatte sul muro Lecce: pari con rimpianti, David fallisce un rigore

La Juve sbatte sul muro del Lecce: allo Stadium finisce 1-1. Tanti rimpianti per i bianconeri, che salgono a quota 33 punti, fallendo l’assalto alla zona Champions.

Termina in pareggio il terzo anticipo di questo sabato di Serie A. La Juve non è riuscita a prevalere su un Lecce caparbio, combattivo e più determinato che mai, aiutato da un super Falcone, che ha parato un rigore salvando a più riprese il risultato. La Vecchia Signora incassa i fischi dello Stadium, pur avendo dominato con due pali, un rigore sbagliato e occasioni clamorose sprecate.

Dominio bianconero, ma non basta

Sono due punti persi quelli della Juventus, che avrebbe potuto dare continuità al successo ottenuto contro il Pisa. I bianconeri hanno creato tantissimo, colpendo due pali e fallendo tantissime occasioni specialmente nel finale. Molti si chiedono come la Juve non sia riuscita a vincere questa partita. L’approccio è stato ottimo, con una linea verticale e tanto entusiasmo nella costruzione di pericoli offensivi.

La Juventus si presenta con il 4-2-3-1 con McKennie sulla linea di Yildiz e Conceicao alle spalle di David. I bianconeri sono arrembanti nella prima fase, ma sono i salentini ad andare in vantaggio: Banda anticipa Kalulu, salta Bremer e scarica un bolide sul primo palo dal limite dell’area. Giallorossi avanti 1-0 al 45′.

Al 50′ ecco il pari bianconero: Grande verticalizzazione di Locatelli per il neoentrato Zeghrova, McKennie s’avventa sul tiro di Yildiz deviato e deposita nel sacco.

David, che rigore hai tirato?

l 63′ David si guadagna un rigore per una deviazione di braccio di Kaba, ma poi calcia malissimo il penalty che Falcone neutralizza. Un cucchiaio leggerissimo che l’ex portiere della Samp ha neutralizzato senza problemi, facendo infuriare i tifosi bianconeri. Falcone è ancora grande protagonista e si supera ancora all’89’ sul colpo di testa di David. In pieno recupero ultimo assalto juventino con Yildiz che colpisce in pieno il palo e Openda fallisce il tap-in mandando alle stelle il tiro che sarebbe valso i tre punti.