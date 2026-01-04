Sampdoria letteralmente scatenata in questi primi giorni di calciomercato: la formazione blucerchiata si è assicurata le prestazioni del centrocampista Salvatore Esposito dallo Spezia e di Matteo Brunori dal Palermo.

Ambizioni. Progettualità. E nomi scelti per risalire la classifica: l’obiettivo della Sampdoria è quello di tornare immediatamente in Serie A dopo le difficoltà della passata stagione e un avvio, in questa, non in linea con una piazza che meriterebbe altri palcoscenici. La dirigenza del club ligure non ha badato a spese, assicurandosi due dei giocatori più decisivi delle ultime stagione in Cadetteria. Ufficializzati gli arrivi di uno dei fratelli Esposito (che militano rispettivamente in Serie A con Cagliari e Inter), e perno dello Spezia, oltre all’ex capitano del Palermo, Brunori, a caccia di maggiore continuità dopo aver trovato poco spazio agli ordini di Pippo Inzaghi.

Il comunicato ufficiale della Samp su Esposito

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Esposito (nato a Castellammare di Stabia, Napoli, il 7 ottobre 2000). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2031).

La Sampdoria annuncia Brunori e saluta Pedrola: doppio colpo



L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Palermo F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Brunori (nato a Macaé, Brasile, il 1° novembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione all’U.D. Las Palmas i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Estanislau Pedrola.