Juve-Chiesa, si entra nel vivo: cosa sappiamo dei contatti col Liverpool

Federico Chiesa potrebbe anche tornare in Italia. Non sta avendo spazio al Liverpool e, con la nazionale sullo sfondo, non è escluso un nuovo approdo in A.

Chiesa nuovamente nel massimo campionato italiano? Il Napoli, per il momento, ‘è freddo’ sulla situazione, la Juventus è una possibilità che passa attraverso la decisione del Liverpool e del calciatore di rimettersi in gioco senza la garanzia di essere un titolare (come sta accadendo ora in Premier).

Chiesa, la situazione di mercato

Gennaro Gattuso, CT della nazionale italiana, un paio di mesi fa si era espresso così su Chiesa relativamente alla tematica della nazionale: “Il problema è di Chiesa, lo sapete bene. Io lo chiamo sempre, ci parlo prima delle convocazioni, ma il problema non è Gattuso che non lo vede. Il problema ce l’ha lui”.

Ci sarebbero, nel frattempo, stati già i primi contatti tra Juventus e Liverpool per il ritorno a Torino del calciatore. I dirigenti juventini hanno manifestato agli inglesi il loro interesse a riaccogliere il giocatore alla Continassa. Chiesa, dal canto suo, ha aperto a un nuovo approdo in bianconero, sondando l’eventuale disponibilità dei Reds ad aprire, nella seconda parte di gennaio, una trattativa vera e propria.

Il rendimento di Chiesa

Il Liverpool si sta riprendendo dopo un inizio di campionato a dir poco negativo. Ricordiamo che Chiesa venne ceduto al Liverpool per 12 milioni di euro più 3 di bonus nell’estate del 2024, ma il giocatore non si è mai riuscito ad imporre nel calcio inglese, segnando appena 4 gol e 5 assist in 34 presenze nell’ultimo anno e mezzo. Un bottino tutt’altro che soddisfacente con la maglia dei Reds. Ecco perché una nuova esperienza potrebbe essere molto importante per l’esterno azzurro, considerando anche alle porte la possibilità di un ritorno in nazionale, tra gli spareggi nel mese di marzo che ci forniranno il quadro sull’eventuale partecipazione dell’Italia ai Mondiali.