La nuova stagione di Serie I si apre nel luogo simbolo dello spettacolo italiano

La presentazione ufficiale dei gironi e la conferenza stampa di apertura della Serie I 2026 si svolgeranno infatti a Sanremo, durante i giorni del Festival di Sanremo.
Il salotto delle celebrità: dove sport e spettacolo si incontrano
L’evento avrà luogo nell’adiacente salotto delle celebrità, punto di riferimento durante il Festival per VIP, personaggi del mondo dello spettacolo, media e aziende.
Sarà la prima vera vetrina ufficiale della stagione 2026, il momento in cui le aziende partecipanti potranno:
-
presentarsi,
-
entrare in contatto con un contesto esclusivo,
-
iniziare a costruire il proprio percorso sportivo e di brand all’interno della Serie I.
Non solo un sorteggio, ma l’inizio di una narrazione che accompagnerà le squadre per tutta la stagione.
Dalla passerella alla competizione: il sogno Finals
Sanremo rappresenta il punto di partenza.
Il traguardo resta uno solo: le Finals, in programma allo Sportitalia Village.
Ogni azienda che salirà sul palco della presentazione porterà con sé lo stesso obiettivo:
trasformare un debutto in uno dei contesti più iconici d’Italia in un percorso sportivo capace di arrivare fino all’atto finale della Serie I 2026.
Serie I: più di un campionato aziendale
-
campi professionali,
-
copertura mediatica,
-
storytelling sportivo,
-
connessioni tra aziende e mondi diversi.
L’apertura a Sanremo conferma questa visione: lo sport come linguaggio comune, capace di unire impresa, competizione e intrattenimento.
Sono disponibili gli ultimi posti per partecipare al torneo, per info e iscrizioni visita il sito www.seriei.it