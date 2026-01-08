SI HD

La nuova stagione di Serie I si apre nel luogo simbolo dello spettacolo italiano

La presentazione ufficiale dei gironi e la conferenza stampa di apertura della Serie I 2026 si svolgeranno infatti a Sanremo, durante i giorni del Festival di Sanremo.

Un debutto che segna un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita del campionato aziendale che sta conquistando l’Italia, unendo sport, networking e visibilità nazionale.
Il salotto delle celebrità: dove sport e spettacolo si incontrano

L’evento avrà luogo nell’adiacente salotto delle celebrità, punto di riferimento durante il Festival per VIP, personaggi del mondo dello spettacolo, media e aziende.

Sarà la prima vera vetrina ufficiale della stagione 2026, il momento in cui le aziende partecipanti potranno:

  • presentarsi,
  • entrare in contatto con un contesto esclusivo,
  • iniziare a costruire il proprio percorso sportivo e di brand all’interno della Serie I.

Non solo un sorteggio, ma l’inizio di una narrazione che accompagnerà le squadre per tutta la stagione.

Dalla passerella alla competizione: il sogno Finals

Sanremo rappresenta il punto di partenza.
Il traguardo resta uno solo: le Finals, in programma allo Sportitalia Village.

Ogni azienda che salirà sul palco della presentazione porterà con sé lo stesso obiettivo:
trasformare un debutto in uno dei contesti più iconici d’Italia in un percorso sportivo capace di arrivare fino all’atto finale della Serie I 2026.

Serie I: più di un campionato aziendale

Negli ultimi anni la Serie I ha ridefinito il concetto di competizione corporate:
  • campi professionali,
  • copertura mediatica,
  • storytelling sportivo,
  • connessioni tra aziende e mondi diversi.

L’apertura a Sanremo conferma questa visione: lo sport come linguaggio comune, capace di unire impresa, competizione e intrattenimento.

La stagione 2026 inizia qui.

Sono disponibili gli ultimi posti per partecipare al torneo, per info e iscrizioni visita il sito www.seriei.it

