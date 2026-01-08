Sara Carbonero, malore e ricovero urgente: come sta l’ex moglie di Iker Casillas

Momenti di apprensione per Sara Carbonero, giornalista e volto noto della televisione spagnola, che nei primi giorni di gennaio è stata ricoverata d’urgenza in ospedale mentre si trovava in vacanza alle Isole Canarie. La notizia, emersa nelle ultime ore, ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Malore improvviso durante la vacanza a Lanzarote

Secondo le informazioni disponibili, Sara Carbonero si trovava a Lanzarote per trascorrere alcuni giorni di riposo dopo Capodanno insieme al compagno José Luis “Jota” Cabrera e ad alcuni amici. Durante il soggiorno, però, la giornalista avrebbe accusato forti dolori addominali, rendendo necessario l’immediato trasferimento in ospedale.

Una volta arrivata al pronto soccorso, i medici hanno disposto un intervento chirurgico urgente, eseguito nelle stesse ore del ricovero.

Intervento riuscito e ricovero in terapia intensiva

L’operazione si è conclusa positivamente. In via precauzionale, Sara Carbonero è stata trasferita in terapia intensiva, dove si trova attualmente sotto osservazione medica costante.

Fonti vicine alla giornalista fanno sapere che le sue condizioni sono stabili: è sveglia, cosciente e sta rispondendo bene alle cure. Il ricovero in terapia intensiva sarebbe legato esclusivamente al monitoraggio post-operatorio e non a complicazioni.

Nessun collegamento con la malattia oncologica del passato

Nelle ore successive alla diffusione della notizia, si è parlato anche del passato clinico di Sara Carbonero. Nel 2019, infatti, la giornalista aveva affrontato e superato un tumore alle ovaie, raccontando pubblicamente il proprio percorso di cura.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il recente intervento non sarebbe collegato alla malattia oncologica affrontata in passato, rassicurando così ulteriormente familiari e sostenitori.

Iker Casillas informato sulle condizioni dell’ex moglie

Tra le persone costantemente informate sull’evoluzione della situazione c’è anche Iker Casillas, ex marito di Sara Carbonero e padre dei suoi due figli. L’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola sarebbe in contatto con le persone più vicine alla giornalista per ricevere aggiornamenti.

Attesa per comunicazioni ufficiali

Al momento non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale che chiarisca la natura dell’intervento chirurgico. La linea scelta sembra essere quella della massima riservatezza, limitandosi a confermare il miglioramento delle condizioni generali.

I fan restano ora in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali o messaggi social da parte di Sara Carbonero, che in passato ha sempre condiviso con grande sincerità i momenti più delicati della sua vita.