Coppa D’Africa, Lumumba simbolo dei tifosi del Marocco. Quelli del Senegal commuovono il web – VIDEO

La celebrazione di Lumumba
Mboladinga è ormai una figura iconica di questa edizione della Coppa d’Africa. Immobile sugli spalti, vestito con un completo che richiama i colori della bandiera congolese e con un braccio alzato per tutta la durata della partita, il suo gesto ha incuriosito milioni di appassionati. Non un’esibizione folcloristica, ma un atto profondamente simbolico: il tifoso congolese rende omaggio a Patrice Lumumba, primo ministro del Congo indipendente e figura chiave dell’anticolonialismo africano, assassinato nel 1961.
Il gesto di Mboladinga
Proprio questo significato ha colpito e unito tifoserie diverse, che nei quarti di finale di oggi hanno deciso di trasformare il gesto solitario di Mboladinga in un messaggio collettivo. Sugli spalti, gruppi di sostenitori marocchini e senegalesi hanno imitato la sua posa, rimanendo immobili per alcuni minuti con il braccio alzato, mentre altri esponevano cartelli e striscioni in suo onore. Un momento di silenzio e rispetto che ha attraversato lo stadio, catturando l’attenzione delle telecamere e del pubblico presente.
Una scena che rimarrà nella storia
La scena ha rappresentato perfettamente lo spirito della Coppa d’Africa: un torneo che va oltre il risultato sportivo e diventa spazio di condivisione culturale, memoria storica e identità comune. In un contesto spesso dominato da rivalità accese, l’omaggio a Mboladinga e a Lumumba ha dimostrato come il calcio africano sappia anche unire, creando ponti tra Paesi e popoli diversi.
Lumumba impazza sui social
Sui social, le immagini della celebrazione hanno fatto rapidamente il giro del mondo, accompagnate da messaggi di apprezzamento per la sensibilità mostrata dai tifosi di Marocco e Senegal. In molti hanno sottolineato come il gesto abbia dato ancora più forza al messaggio originario di Mboladinga, trasformandolo da atto individuale a simbolo condiviso. In un torneo ricco di gol ed emozioni, il tributo al tifoso congolese resterà come uno dei momenti più significativi di questa Coppa d’Africa: la prova che, talvolta, il calcio sa raccontare storie che vanno ben oltre il campo.