Musonda ex Chelsea, messaggio disperato: “Mi restano pochi giorni di vita”

Un messaggio sui social ha acceso i riflettori su Lamisha Musonda: parole intense e cariche di dolore che raccontano la difficile battaglia per la salute dell’ex calciatore belga, suscitando emozione e solidarietà nel mondo del calcio.

Le parole affidate ai social da Lamisha Musonda hanno colpito profondamente il mondo del calcio e non solo. Il calciatore belga di 33 anni, con un passato nelle giovanili del Chelsea e dell’Anderlecht, ha scelto Instagram per condividere un momento drammatico della sua vita, lasciando trasparire una situazione di salute estremamente delicata.

Senza mai entrare nei dettagli della malattia che lo affligge, Musonda ha parlato con sincerità e dolore, trasformando pochi post in un caso mediatico seguito con apprensione da tifosi e addetti ai lavori.

Il passato di Musonda al Chelsea

Dopo un lungo silenzio sui social, l’ex talento cresciuto a Cobham sotto la guida di Rafa Benitez nel 2012 ha spiegato le ragioni della sua assenza: “Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili e impegnativi. Sto lottando per recuperare la salute”, ha scritto, lasciando intendere una battaglia che dura da tempo. Un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei media inglesi e dei sostenitori delle squadre in cui ha militato, soprattutto dell’Anderlecht, club che ha segnato una fase importante della sua formazione.

I drammatici post social

Nel primo post, accompagnato da immagini che lo ritraggono con la maglia del Chelsea, Musonda non ha nascosto la gravità della situazione: ha parlato di una salute “in condizioni critiche” e di una lotta quotidiana per sopravvivere. Parole forti, cariche di sofferenza, che raccontano il lato più fragile di un atleta abituato fin da giovane a inseguire sogni e ambizioni sui campi da calcio.

Ancora più toccante è stato il messaggio successivo, pubblicato insieme alle foto dei suoi anni all’Anderlecht. “Mi rendo conto che mi restano pochi giorni”, ha scritto, aggiungendo però di sentirsi circondato dall’affetto di tante persone e di voler custodire per sempre i ricordi di una vita intensa. Un pensiero che unisce consapevolezza e gratitudine, dolore e speranza, racchiuso in una frase emblematica: “La vita è dura, ma il panorama è grande”.

Solidarietà per Musonda

Musonda ha poi chiesto il sostegno di tifosi e amici, sottolineando come lui e la sua famiglia stiano affrontando questa prova senza arrendersi. Guardando indietro alla sua carriera, ha ricordato la fortuna di aver vissuto una giovinezza ricca di esperienze e ha espresso il rammarico di non poter ringraziare di persona tutte le persone importanti incontrate lungo il cammino.

Dopo l’ondata di messaggi di solidarietà ricevuti, è arrivato un ultimo post, più breve ma carico di affetto: “Vinciamo un giorno alla volta. Vi amo tutti”. Un saluto che, nella sua semplicità, racchiude la forza di chi continua a lottare, aggrappandosi all’amore e al sostegno di chi gli è vicino.