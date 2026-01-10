Coppa d’Africa, avanti Nigeria ed Egitto: ecco quali sono le semifinali

Vittorie nette, personalità e stelle protagoniste: Egitto e Nigeria superano rispettivamente Costa d’Avorio e Algeria, conquistando l’accesso alle semifinali della Coppa d’Africa. Due successi maturi che confermano ambizioni, qualità tecnica e solidità tattica delle due nazionali africane di alto livello.

Il quadro dei quarti di finale della Coppa d’Africa regala certezze e spettacolo. Egitto e Nigeria si impongono con autorità, mostrando due identità diverse ma ugualmente efficaci. Gli egiziani fanno leva sulla qualità individuale e sulla gestione dei momenti chiave, trascinati da Salah e Marmoush. I nigeriani, invece, dominano fisicamente e territorialmente, soffocando l’avversario con ritmo, ampiezza e pressione costante.

Due partite mai davvero in discussione, seppur con sviluppi differenti, che delineano semifinali di altissimo livello e accendono l’attesa per un finale di torneo ricco di talento, equilibrio e ambizione continentale per le grandi potenze del calcio africano moderno contemporaneo.

La vittoria della Nigeria

La Nigeria domina l’Algeria sin dall’avvio, imponendo possesso, baricentro alto e continua pericolosità offensiva. Osimhen guida l’assalto, sfiorando il gol più volte prima di sbloccare il match a inizio ripresa con un colpo di testa imperioso. L’Algeria non reagisce e resta schiacciata, mentre i nigeriani gestiscono tempi e spazi con sicurezza. Il raddoppio di Adams, nato ancora da un’iniziativa di Osimhen, chiude i conti e certifica una superiorità netta, mai messa realmente in discussione, dimostrando organizzazione collettiva, maturità tattica e ambizioni concrete da titolo continentale di primo piano assoluto.

La vittoria dell’Egitto

L’Egitto indirizza la gara con personalità e qualità tecnica. Marmoush apre le marcature dopo pochi minuti, sfruttando una verticalizzazione perfetta. La Costa d’Avorio prova a reagire, ma su palla inattiva subisce il raddoppio firmato Rabia. Gli ivoriani accorciano, tuttavia nella ripresa l’Egitto colpisce in ripartenza: Salah finalizza con freddezza un’azione rapida e letale. Nonostante il nuovo gol avversario, la gestione finale è lucida e consente agli egiziani di difendere il vantaggio fino al triplice fischio, confermando esperienza, cinismo e peso specifico nelle grandi competizioni continentali africane di vertice storico.

Le semifinali della Coppa d’Africa

Il programma delle semifinali promette spettacolo. Mercoledì il Senegal sfiderà l’Egitto alle 18, in un classico africano ad alta tensione. In serata, alle 21, Nigeria e Marocco si contenderanno l’altro posto in finale, mettendo a confronto potenza fisica, tecnica e organizzazione tattica tra le migliori nazionali del continente africano moderno.