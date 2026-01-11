Benzema eterno: a 38 anni segna una tripletta in 20 minuti

Una giornata memorabile per l’attaccante francese Karim Benzema: il capitano dell’Al-Ittihad di Sergio Conceicao ha segnato una tripletta nell’ultimo turno di campionato in Saudi Pro League.

L’età anagrafica non è affatto un problema per “Karim The Dream”: avrà anche 38 anni, ma non ha nessuna intenzione di smettere. Il bomber francese ha segnato una tripletta in appena 22 minuti, nel rotondo successo dell’Al Ittihad contro l’Al-Kholood per 4-0. Questa sera Benzema potrà anche fare il tifo per il suo Real Madrid impegnato in Supercoppa Spagnola, proprio in Arabia Saudita, contro il Barcellona con le Merengues che hanno superato in semifinale, e a fatica, l’Atletico Madrid per 1-2.

Al-Ittihad-Benzema: tripletta e futuro insieme

Karim Benzema, capitano dell’Al-Ittihad, potrebbe continuare la sua avventura in Saudi Pro League oltre il 2026: il prossimo 30 giugno scadrà il contratto dell’attaccante francese con i gialloneri che non sono preoccupati per il futuro dell’ex Real Madrid.

Vintage Karim Benzema 😎🍷 The 38-year-old delivers a masterclass hat-trick for Al-Ittihad 😮‍💨🟡 pic.twitter.com/FLdsBSh17c — OneFootball (@OneFootball) January 9, 2026

Il direttore sportivo del club, Ramon Planes, ha spiegato le intenzioni del 36enne francese: “Vuole restare, è desideroso di continuare in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad. Ha visto che c’è un progetto serio con buoni giocatori”. Queste le dichiarazioni del dirigente della formazione saudita in un’intervista ad ABC.

Continua senza sosta l’evoluzione del calcio saudita che nelle ultime stagioni sta diventando sempre più competitivo portando in Arabia allenatori, dirigenti e calciatori di primissima fascia. Nonostante i rumors di un possibile addio al termine della stagione con diverse squadre europee sulle sue tracce, la permanenza di Benzema confermerebbe la forza della Saudi Pro League rispetti ai più comuni campionati europei.