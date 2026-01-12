Bagnaia-Marquez, cambia tutto: Ducati ribaltata

In casa Ducati sta maturando un cambiamento profondo che coinvolge Bagnaia e Marquez, con segnali forti arrivati direttamente dalla pista.

In Ducati sta succedendo qualcosa di importante e, senza ombra di dubbio, l’aria che si respira attorno alla scuderia è diversa rispetto a qualche mese fa. I segnali sono tanti, alcuni evidenti, altri più sottili, però tutti portano nella stessa direzione: un vero ribaltone tecnico e mentale che vede protagonisti assoluti Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Non si tratta solo di risultati o cronometri, ma di sensazioni, atteggiamenti e parole che pesano, soprattutto quando arrivano da chi vive il box ogni giorno.

Per capire fino in fondo cosa stia cambiando, bisogna partire da chi la Ducati la conosce come pochi altri. Davide Tardozzi, team manager della casa di Borgo Panigale, ha deciso di rompere il silenzio dopo il ritorno in pista di Marc Marquez, ma anche per fare il punto sulla voglia di riscatto di Bagnaia. Le sue parole, infatti, raccontano molto più di quanto sembri a una prima lettura e delineano scenari interessanti in vista della nuova stagione.

Ducati ribaltone in vista

Negli ultimi giorni il paddock ha parlato tanto, forse troppo, però Tardozzi ha preferito osservare da vicino prima di esporsi. A Valencia ha voluto esserci di persona, un dettaglio che non è affatto banale. Il motivo è chiaro: vedere con i propri occhi il rientro in pista di Marc Marquez dopo oltre 100 giorni dall’infortunio e dalla conseguente operazione alla spalla. Nessuno meglio di lui può valutare certe dinamiche, anche se, come ha sottolineato, l’unico che può dire davvero come sta Marc è Marc stesso.

Il team manager Ducati ha seguito con grande attenzione il test organizzato dal team Aspar, prendendo nota di ogni dettaglio. Marquez è tornato in moto con la grinta di sempre, però senza forzare, segnale di una maturità nuova. Tardozzi è stato chiaro: lo spagnolo non è ancora al 100%. La velocità c’è, l’istinto pure, ma manca ancora qualcosa dal punto di vista fisico. È normale dopo uno stop così lungo, e in Ducati nessuno ha fretta di accelerare i tempi.

Nel frattempo, però, c’è un altro nome che sta sorprendendo tutti, quello di Pecco Bagnaia. Qui il tono di Tardozzi cambia, infatti le parole diventano molto più decise. Secondo il team manager, Bagnaia è rigenerato, un pilota diverso rispetto a quello visto nell’ultima parte della scorsa stagione. La nuova annata, per Pecco, sarà senza ombra di dubbio quella del riscatto. Si allena con un approccio nuovo, è più sereno, più affamato e soprattutto più consapevole dei propri mezzi.

Attorno alla Ducati, intanto, succede di tutto. Aldeguer è stato operato, un passaggio necessario per tornare al massimo della forma, mentre Razgatlioglu continua a far parlare di sé, scatenandosi sia su due che su quattro ruote. Un personaggio che catalizza l’attenzione e che contribuisce a rendere l’ambiente ancora più elettrico e stimolante.

Il quadro che emerge è quello di una Ducati in piena evoluzione. Marquez rappresenta l’incognita affascinante, il campione che sta ricostruendo se stesso passo dopo passo. Bagnaia, invece, è la certezza che vuole tornare a comandare. Tardozzi non ha dubbi su Pecco, mentre su Marc invita alla calma. La stagione è lunga, però i primi segnali raccontano una storia chiara: in Ducati nulla è lasciato al caso e il vero ribaltone potrebbe essere appena cominciato.