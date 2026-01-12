Coppa d’Africa, come seguire le semifinali in esclusiva su Sportitalia: date e orari

Due appuntamenti da non perdere, tutti live sul digitale terrestre. I match visibili anche sulla App Sportitalia. La Coppa d’Africa è arrivata alla settimana che decide chi succederà alla Costa d’Avorio nell’albo d’oro della manifestazione.

Sarà una grande maratona, quella dedicata alle semifinali: due match uno dopo l’altro mercoledì 14 gennaio 2026 con dirette e studi dalle ore 17 alle 23. Un appuntamento da non perdere che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) offre agli appassionati in diretta ed esclusiva così come tutti i match della 35° edizione della Coppa d’Africa in corso di svolgimento in Marocco.

Il programma delle partite

Ecco il programma delle partite delle semifinali della Coppa d’Africa che Sportitalia trasmetterà mercoledì 14 gennaio 2026, visibili anche live e on demand sulla app Sportitalia.

Tutte le partite sono precedute e seguite da approfondimenti, intervista e commenti in studio. Di seguito il programma:

Senegal-Egitto – Mercoledì 14 gennaio 2026 in diretta dalle ore 18 su Sportitalia. Telecronista Francesco Letizia

Nigeria-Marocco – Mercoledì 14 gennaio 2026 in diretta dalle ore 21 su Sportitalia. Telecronista Francesco Nigro

L’accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football) prevede che Sportitalia copra l’evento garantendo la visione dei match per i quali si è assicurata l’esclusiva della trasmissione televisiva, digital, OTT e social media. Una copertura totale per uno degli eventi calcistici più attesi della stagione.