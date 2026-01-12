Cristiano Ronaldo, serata a due volti: prima segna poi è polemica

Serata dai due volti per l’Al Nassr e per Cristiano Ronaldo. Nella sfida contro l’Al Hilal il portoghese trova la rete dello 0-1. Nella ripresa rimonta dell’Al Hilal e polemica al cambio del fuoriclasse che poi accusa di furto gli avversari.

Termina 3-1 la gara tra Al Hilal e Al Nassr a favore della banda di Simone Inzaghi. A sbloccare il match gli ospiti con la rete nel primo tempo di Cristiano Ronaldo. Nella ripresa poi la rimonta firmata da Al Dawsari, su rigore, Mohamed Kanno per il 2-1 e Ruben Neves per il 3-1 finale anche lui dagli 11 metri. Protesta di CR7 dopo il cambio, sul 2-1. Sostituito e in panchina, Cristiano Ronaldo protesta facendo il segno del furto dopo il terzo gol, nuovamente su rigore dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Una serata iniziata bene e finita malissimo per il fuoriclasse portoghese. Notte magica invece per Simone Inzaghi e i suoi ora primi a +7 su Al Nassr e Al Taawoun in attesa del match di quest’ultimi contro l’Al Ahli.

Cristiano Ronaldo, sono 959

Con la rete siglata nel primo tempo tra Al Hilal e Al Nassr sono 959 i gol di Cristiano Ronaldo in carriera. Ne mancano quindi ora 41 al fuoriclasse portoghese per arrivare al record tanto sognato di 1000 in carriera. Un mito assoluto, CR7 che non smette di segnare neanche nel 2026. Momento controtendenza rispetto alla sua squadra che con il ko di questa sera arriva a 3 ko consecutivi. Inizio di nuovo anno quindi molto complicato per il club globale. Rete quella odierna segnata in chiusura di primo tempo con una conclusione al volo a pochi passi dal portiere avversario.

Cambio e protesta

Al 83′ sul risultato di 2-1 per l‘Al Hilal, Cristiano Ronaldo viene sostituito dal suo tecnico Jorge Jesus. L’attaccante portoghese non la prende bene, scuote la testa e bisbiglia qualcosa. Poi si toglie come di norma la fascia di capitano e si dirige verso la panchina dando il cinque a tutti i componenti dello staff. Una sostituzione sicuramente non gradita da CR7, cambiato con i suoi sotto di un gol e con un uomo in meno. Una sostituzione poco lungimirante con l’Al Nassr che di li a poco ha anche subito la rete del 3-1 finale. Rete che ha provocato le proteste del portoghese che ha fatto il segno del furto.

CR7, protesta all’italiana

Dopo il gol del 3-1 dell’Al Hilal arrivato su calcio di rigore, Cristiano Ronaldo che era stato precedentemente sostituito ha fatto un gesto “all’italiana” a favore di telecamera. “Partita rubata” secondo CR7. Terzo sconfitta consecutiva per il suo Al Nassr e secondo tempo da dimenticare per i ragazzi di Jorge Jesus. Successo fondamentale per la banda Inzaghi ora prima a +7 e seconda fino a 3 partite fa. Una sconfitta che potrebbe sicuramente lasciare strascichi con l’Al Nassr ora sempre più in crisi, a differenza del suo bomber. Con la rete odierna, Cristiano Ronaldo è salito a 959 gol in carriera, -41 dai 1000.

Saudi Pro League, la situazione

Classifica che vede ora l’Al Hilal di Simone Inzaghi primo a 38 punti a +7 sull’Al Nassr e l’Al Taawoun che dovrà giocare mercoledì alle 18.30 contro l’Al Ahli. Domani in campo alle 18.30 sul canale 60 Damac-Al Ittihad con Benzema pronto a tornare protagonista. In classifica marcatori guida Cristiano Ronaldo a 15 gol. Il francese è nono a 7 gol.