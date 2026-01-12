Saudi Pro League, stasera Al Hilal-Al Nassr: dalle 18:30 live su Sportitalia

La Saudi League si prepara a vivere una delle giornate più attese e decisive della stagione, con lo scontro diretto tra Al Hilal e Al Nassr che potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa al titolo.

Al Hilal e Al Nassr sono le due squadre occupano attualmente il primo e il secondo posto in classifica e arrivano alla sfida separate da appena quattro punti, un margine che rende il match ancora più carico di tensione e aspettative.

L’Al Hilal comanda il campionato con 35 punti conquistati in 13 giornate, frutto di un rendimento costante e di una rosa profonda, capace di mantenere alta l’intensità su più competizioni. I biancoblù puntano a consolidare il primato e a mandare un segnale forte alle dirette rivali, dimostrando di poter gestire anche le partite più delicate.

La situazione in classifica di Al Hilal e Al Nassr

Dall’altra parte l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, secondo a quota 31 punti insieme all’Al Taawoon, è chiamato a una prova di carattere. Una vittoria permetterebbe di riaprire completamente la lotta per il titolo, riportando i gialloblù a ridosso della vetta e alimentando ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi.

Per l’Al Hilal di Simone Inzaghi che, da qualche settimana ha superato in vetta l’Al Nassr, sarà una gara particolarmente delicata. Infatti, nella formazione dell’ex allenatore dell’Inter mancheranno due pilastri come il portiere titolare Bono e il difensore ex Napoli e Chelsea Kalidou Koulibaly.

Il confronto tra le due corazzate saudite non è soltanto una questione di classifica, ma anche di prestigio e ambizione. In palio ci sono punti pesantissimi e la possibilità di indirizzare il campionato già a metà stagione.

Le probabili formazioni

AL HILAL (3-4-2-1): Al Rubaje; Al Hassan, Neves, Moteb; Al Yami, Milinkovic-Savic, Nasser, Theo; Malcolm, Salem; Nunez. All. Simone Inzaghi.

AL NASSR 4-4-2): Al Aqudi; Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Yahya; Coman, Al Khaibari, Brozovic, Angelo; Joao Felix, Cristiano Ronaldo. All. Jorge Jesus.

Dove vedere Al Hilal-Al Nassr

La gara si giocherà alle 18:30 alla Kingdom Arena di Riad e sarà visibile in televisione, in chiaro, su Sportitalia.