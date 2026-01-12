“Vergognatevi”, avete perso il senso del… Doveri

Il virgolettato è di Conte ma noi ci prendiamo tutto e ne facciamo un titolo.

Non è un problema di colori perché oggi ne trae vantaggio l’Inter, domani il Napoli, dopodomani qualcun altro. Chi continua a non capire la battaglia che facciamo è solo perché è un tifoso ottuso. Conte non ha ragione ma ha straragione a urlare in faccia ad una classe arbitrale vergognosa e imbarazzante che non capisce che i campionati li deve decidere il campo, i calciatori e non un fischio sbagliato o una chiamata di Lissone.

Tecnologia boomerang

Siamo gli unici ad aver rovinato questo sport con l’aiuto della tecnologia che più che un aiuto si è rivelato un boomerang perché messo in mano ad una banda di incapaci. Prima erano 3 scarsi, di cui due con la bandierina a fare avanti e dietro per metà campo. Ora quelli più pericolosi sono seduti dietro ad una scrivania e davanti ad un pc ad esercitare un potere che non possono più esercitare in campo per limite d’età.

La catena di errori

Non è un problema di Inter-Napoli. Non è colpa dell’Inter. Qui la colpa è di una classe arbitrale scarsa, di Doveri che dovrebbe essere il più bravo invece deve solo smettere di arbitrare e di un designatore che dice tutto e il contrario di tutto in base agli eventi e alle settimane. Se fate una ricerca su quello che pensa Rocchi dei pestoni sui piedi è imbarazzante.

Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa. Quelli non sono rigori. Punto. Stop. Cinema finito. Non parlateci di regolamento e non fate finte lezioni dell’AIA. Chi conosce il calcio, chi ama il calcio non può dire che quel pestone, a palla già giocata, può decidere un intero campionato. Perché se il Napoli non avesse avuto le palle di Conte, questo campionato per gli azzurri era finito nell’inferno di San Siro e deciso dall’AIA.

Inter-Napoli

L’Inter, fino al gol dell’1-1, ha dominato. Il Napoli pareggia quando doveva stare sotto di due gol. Poi le cose sono cambiate e siamo qui a parlare delle cose di sempre per colpa delle solite persone. Ci stanno distruggendo lo sport più bello del Mondo. La partita è stata bellissima. Grazie a Inter e Napoli. Preferiamo gli arbitri africani. Chi sta seguendo la Coppa d’Africa si sta rendendo conto che il terzo Mondo (del calcio) siamo noi per stadi e direzioni arbitrali. E Conte ha ragione ad urlare “Vergognatevi”.