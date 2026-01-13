Coppa Italia, harakiri Roma: perde 2-3 col Torino ed è eliminata. A segno il 16enne Arena

Il Torino elimina la Roma dalla Coppa Italia con un pirotecnico 3-2 all’Olimpico e vola ai quarti contro l’Inter. Tra colpi di scena, il gol del baby Arena e la beffa finale firmata Ilkhan.

Il Torino espugna ancora lo stadio Olimpico, batte 3-2 la Roma e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter. Una gara ricca di colpi di scena che conferma il momento positivo dei granata di Marco Baroni, già vittoriosi sullo stesso campo in campionato e attesi ora dalla sfida di ritorno in Serie A, domenica prossima, stavolta all’Olimpico Grande Torino.

La gara e l’eliminazione della Roma

Il match si apre con il gol di Adams, che nel primo tempo porta avanti il Torino con una precisa conclusione da fuori area. La Roma fatica a costruire gioco e trova il pareggio solo nella ripresa con Hermoso, entrato dalla panchina. La risposta granata è immediata: ancora Adams, su assist di Vlasic, firma il 2-1 e la sua doppietta personale.

Quando la partita sembra indirizzata, Gasperini si gioca la carta del baby Arena, classe 2009, che entra al posto di Bailey e trova subito il gol del 2-2, gelando per un attimo i tifosi granata. Ma il finale è tutto di marca torinista: al novantesimo il Torino con Ilkhan approfitta di una difesa sbilanciata e segna il gol del definitivo 3-2, che condanna la Roma all’eliminazione.

Antonio Arena, in gol a 16 anni all’esordio

Antonio Arena, classe 2009, è uno dei talenti più promettenti della Roma. A soli 16 anni gioca già in Primavera, con 5 gol in 12 presenze, e ha coronato la sua crescita segnando all’esordio assoluto con la prima squadra.

La situazione della Roma sul calciomercato

In tribuna era presente anche Robinio Vaz, talento francese classe 2007 appena arrivato dal Marsiglia di De Zerbi, reduce dal 6-0 in Coppa di Francia contro il Bayeux. Nel pre-partita Ranieri aveva chiarito il mancato arrivo di Raspadori dall’Atletico Madrid: “Il ragazzo non ha mai voluto parlare con noi”. Ora la Roma guarda al mercato e tratta l’attaccante olandese dell’Aston Villa, Donyell Malen, classe 1999 ed ex Borussia Dortmund e PSV.