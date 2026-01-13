Il PSG eliminato dalla Coppa di Francia: al Parc des Princes clamorosa impresa del Paris FC. Vittoria per 1-0 firmata da una vecchia conoscenza della Serie A: l’ex Fiorentina e Como, Jonathan Ikoné, con il francese, ex della gara che non ha festeggiato.

Seconda contro quindicesima in Ligue 1: 16 punti in 17 gare per i cugini della formazione allenata da Luis Enrique. In Coppa di Francia uno dei risultati più sorprendenti della settimana: la corazzata del PSG fuori ai sedicesimi di finale “per colpa” di una neopromossa. Il Paris FC lotta per non retrocedere: quartultimo posto in campionato con due punti di vantaggio sul Nantes e ben quattro sulla coppia Auxerre-Metz.

Il Paris FC elimina il PSG in Coppa di Francia

Inizia nel peggiore dei modi il 2026 del Paris Saint-Germain: sconfitta casalinga per 0-1 contro il Paris FC nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia: il gol partita è arrivato al 74′ con Jonathan Ikoné, che entrato dalla panchina ha sfruttato al meglio l’assist di Kebbal per battere Chevalier con il destro anticipando l’uscita dell’estremo difensore dei padroni di casa.

L’allenatore dei transalpini, Luis Enrique, ha così commentato in conferenza l’eliminazione dei suoi: “Penso che sia molto facile parlare di questa partita: è stata una partita molto completa da parte nostra, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo e abbiamo dominato la partita, non vedo alcun problema. Bisogna segnare dei gol e non abbiamo segnato, è così il calcio, sono molto soddisfatto di quello che ho visto in modo collettivo e individuale. Il risultato è ingiusto ma bisogna accettarlo“.

CHAOS IN PARIS 😱 Paris FC eliminate defending champs PSG from the Coupe de France in the Round of 32 thanks to Jonathan Ikoné 🔥 pic.twitter.com/gDhEjv6oPH — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 12, 2026

Ikone decide la sfida del Parco dei Principi

A France 3, l’ex attaccante della Fiorentina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il mio gol? Non potevo festeggiare. Sono super felice per aver segnato, ho fatto gol contro una squadra dove sono cresciuto. Spero che non sia l’ultimo gol. Ottavi di finale? Siamo molto contenti, abbiamo saputo difendere bene. Il Paris Saint-Germain è una delle squadre più grandi d’Europa. Ci fa bene ripartire con questa vittoria, spero che ci possa fare bene anche per il campionato”. Un discreto avvio di stagione per Ikone: 4 gol in due gare di coppa, mentre in campionato deve ancora sbloccarsi dopo 9 presenze.