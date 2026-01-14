Giacomo Raspadori è arrivato poco fa alla clinica La Madonnina dove svolgerà le visite mediche con l’Atalanta. Da lì poi un passaggio al Coni per l’idoneità sportiva, a seguire il passaggio a Zingonia.

E’ ufficialmente iniziata l’avventura a Bergamo di Giacomo Raspadori. L’attaccante che arriva all’Atalanta dall’Atletico Madrid ha raggiunto la clinica La Madonnina dove svolgerà le visite mediche con la Dea. Successivamente il passaggio al Coni per l’idoneità sportiva. Da lì poi direzione Zingonia nel pomeriggio. L’attaccante dovrebbe essere già a disposizione di Raffaele Palladino per il prossimo match di campionato contro il Pisa di Gilardino. Un colpo importante per la Dea in un reparto che è stato privo nelle ultime settimane di Lookman, causa Coppa d’Africa ma che ha dimostrato di essere comunque competitivo. L’arrivo di Raspadori sarà quindi fondamentale per dare una soluzione in più al tecnico campano, anche in caso di addio del Nigeriano a Gennaio.

Atalanta, ecco Raspadori: ora le visite

Ieri sera l’arrivo a Bologna oggi il passaggio alla clinica La Madonnina per le visite mediche con l’Atalanta. La seconda vita sportiva italiana di Giacomo Raspadori è ufficialmente iniziata. L’attaccante ex Atletico Madrid è pronto a diventare un nuovo attaccante della Dea per 23-25 milioni di euro bonus o no. Una cifra importante e un trasferimento a titolo definitivo per Raspadori. Ora le visite mediche poi il passaggio al Coni per l’idoneità sportiva. Nel primo pomeriggio il passaggio a Zingonia. Raspadori dovrebbe essere a disposizione di Palladino già dalla prossima gara contro il Pisa. Un rinforzo importante sul mercato di gennaio per l’attacco dell’Atalanta ora sempre più competitiva. Queste le prime immagini raccolte dal nostro Gianluca Viscogliosi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Atalanta-Raspadori, niente Champions: per ora

Un acquisto importante, quello di Giacomo Raspadori per l’Atalanta. Un colpo che fino al termine della fase campionato della Champions League non potrà però essere impiegato nella massima competizione europea contro Athletic Bilbao e Union SG. L’aggiornamento delle liste, è infatti possibile da dopo il termine della prima fase alle 24:00 CET di giovedì 5 febbraio, come riporta il sito della competizione. Raspadori potrà giocare quindi eventualmente nella seconda fase, anche avendo già giocato con l’Atletico Madrid. Il sito riporta infatti così: “Tutti o alcuni dei giocatori della suddetta quota possono essere stati schierati per un’altra squadra nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase campionato della Uefa Champions League della Uefa Europa League o della Uefa Conference League“.

Ieri l’arrivo a Bologna e le prime parole

Giacomo Raspadori è arrivato ieri sera a Bologna da Madrid per diventare oggi un nuovo giocatore dell’Atalanta. La stella ex Sassuolo, Napoli e Atletico Madrid è stato intervistato dalla nostra Giada Giacalone che ha raccolto anche le prime parole in esclusiva dal rientro in Italia della punta dopo soli 6 mesi all’Atletico. Un rientro importante per Raspadori anche in ottica Nazionale Italiana con l’Atalanta che gli permetterà di giocare con continuità per arrivare nel modo migliore al playoff e all’eventuale Mondiale per l’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Giacomo Raspadori ha parlato così al microfono della nostra Giada Giacalone: “Sono molto molto felice di essere tornato. Sono carico, motivatissimo e non vedo l’ora di conoscere prima possibile lo stadio. Nazionale? Un motivo in più è stato un aspetto importante nella scelta. Ma penso che la cosa più importante sia stata quella di avere un’opportunità del genere con un club così importante che ha un’ambizione grandissima. Sono molto carico, motivato e contento“.