Coppa d’Africa, oggi le semifinali in esclusiva live su Sportitalia

gaSi definirà oggi la finale della Coppa d’Africa 2025. Si parte alle 18.00 con la prima semifinale in esclusiva su Sportitalia tra Senegal ed Egitto. A seguire alle 21.00 Nigeria-Marocco per determinare la seconda finalista.

Al via a Tangeri alle 18.00 le semifinali di Coppa d’Africa 2025. Saranno il Senegal di Mané e l’Egitto di Marmoush e Salah ad aprire le danze del penultimo atto. In scena quella che è la riedizione della finale del 2022 dove trionfò dopo i rigori la nazionale senegalese. I Leoni della Teranga hanno eliminato il Mali, 1-0, ai quarti di finale e affrontano un Egitto reduce dal successo 3-2 contro la Costa d’Avorio campione in carica. Dall’altra parte del tabellone in scena alle 21.00 a Rabat la seconda semifinale tra Nigeria e Marocco. Le Super Eagles sono reduci dal netto 4-0 contro il Mozambico agli ottavi e dal 2-0 contro l’Algeria. Il Marocco dopo aver battuto 1-0 la Tanzania agli ottavi ha sconfitto 2-0 il Camerun. Continuate a seguire la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, canale 60 DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Senegal-Egitto, ore 18.00

Oggi la riedizione della finale della Coppa d’Africa 2022, con il Senegal che affronterà l’Egitto, sette volte campione, alla ricerca della sua decima apparizione in una finale. La semifinale si giocherà al Grande Stade de Tanger alle 18:00. Il Senegal ha giocato tutte le sue partite a Tangeri, mentre l’Egitto ha giocato le sue prime cinque partite ad Agadir. Questo è il sesto incontro in Coppa d’Africa tra le due squadre.

Nei precedenti cinque incontri in Coppa d’Africa, ciascuna squadra ha vinto due partite. Tre dei loro scontri si sono verificati nella fase a gironi nel 1986, 2000 e 2002, mentre l’incontro del 2006 si è svolto in semifinale. Questa è la loro seconda semifinale in Coppa d’Africa. Il vincitore di uno scontro a eliminazione diretta tra Senegal ed Egitto è sempre stato incoronato campione d’Africa, un evento che si è verificato due volte, nel 2006 e nel 2021.

I precedenti

L’ultimo incontro in Coppa d’Africa risale alla finale del 2021, l’unica partita tra le due nazioni a concludersi in parità, con il Senegal che ha vinto il suo primo titolo dopo aver prevalso ai rigori dopo uno 0-0. Le due squadre si sono incontrate per la prima volta in Coppa d’Africa nel 1986, quando l’Egitto, padrone di casa, fu sconfitto per 1-0 dal Senegal al Cairo nella partita d’apertura del girone. I Faraoni si sono ripresi e hanno vinto il titolo. Alla Coppa d’Africa del 2000, l’Egitto ha sconfitto il Senegal per 1-0 in una partita del girone, mentre due anni dopo, nel 2002, il Senegal si è vendicato con una vittoria per 1-0.

L’attuale allenatore dell’Egitto, Hossam Hassan, ha segnato l’unico gol dei Faraoni nella vittoria per 1-0 sul Senegal alla Coppa d’Africa del 2000, segnando al 36° minuto. Entrambe le squadre si sono qualificate ai quarti di finale del girone, venendo eliminate in quella fase. Durante la partita d’esordio della Coppa d’Africa del 2002, il gol di Lamine Diatta ha regalato al Senegal la vittoria per 1-0.

Entrambe le squadre si sono nuovamente qualificate alla fase a eliminazione diretta, con il Senegal che ha concluso il torneo al secondo posto. L’Egitto ha vinto la semifinale in casa nel 2006 con un 2-1, conquistando così il suo quinto titolo della Coppa d’Africa. Ahmed Hassan ha trasformato un rigore al 37° minuto, Mamadou Niang ha pareggiato al 52° minuto, prima che Amr Zaki segnasse il secondo gol per l’Egitto all’81° minuto. Hassan è anche entrato come sostituto nel finale della partita.

I dati

Nelle quattro partite di Coppa d’Africa che hanno visto un gol decisivo su azione, entrambe le squadre hanno segnato solo una volta, nella semifinale del 2006. Infatti, nei 15 precedenti incontri in tutte le competizioni, solo in quella partita entrambe le squadre hanno segnato. Le due squadre si sono incontrate anche nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa 2015, dove il Senegal si è qualificato a spese dell’Egitto. Il Senegal ha vinto la prima partita del girone a Dakar il 5 settembre 2014 per 2-0, con reti di Mame Biram Diouf al 17° minuto e Sadio Mané al 45°. Nella partita di ritorno, il 15 novembre 2015, Diouf ha segnato di nuovo, segnando l’unico gol della vittoria per 1-0 del Senegal all’ottavo minuto al Cairo.

Gli incontri più recenti tra le due squadre risalgono ai play-off per la Coppa del Mondo FIFA 2022. L’Egitto ha vinto l’andata per 1-0 al Cairo il 25 marzo 2022 grazie a un autogol di Saliou Cissé al quarto minuto. Il Senegal ha vinto la gara di ritorno per 1-0 a Dakar il 29 marzo 2022, con Boulaye Dia autore dell’unico gol al quarto minuto. I Leoni della Teranga si sono qualificati per il Qatar vincendo i calci di rigore per 3-1 dopo un pareggio complessivo di 1-1. Il Senegal ha vinto entrambi i calci di rigore disputati tra le due squadre, sia nella Coppa d’Africa 2022 che nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022.

I singoli, la sfida Mané-Salah

Mohamed Salah ha affrontato il Senegal cinque volte e non ha ancora segnato contro la squadra, ottenendo una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Sadio Mané ha affrontato l’Egitto cinque volte, segnando un gol e ottenendo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I due attaccanti sono stati compagni di squadra al Liverpool, club della Premier League inglese, tra il 2017 e il 2022, giocando insieme 223 partite. Mané ha fornito assist a Salah in 18 occasioni, mentre Salah ne ha forniti 17 a Mané. Insieme al Liverpool, i due hanno vinto sei titoli importanti, tra cui la Premier League nel 2019-20 e la UEFA Champions League nel 2018-19.

I due hanno condiviso la Scarpa d’Oro della Premier League inglese nella stagione 2018-19 insieme a Pierre-Emerick Aubameyang, con tutti e tre che hanno segnato 22 gol. Come compagni di squadra del Liverpool, Salah è stato nominato Calciatore Africano dell’Anno nel 2017 e nel 2018, mentre Mané ha vinto il premio nel 2019 e nel 2022. Mané è il giocatore che ha creato più occasioni da gol in questa Coppa d’Africa con 14, insieme ad Ademola Lookman, mentre Salah segue con 12.

Nigeria-Marocco, ore 21.00

La Nigeria ha fino ad ora vinto 3 volte la Coppa d’Africa e sogna la quarta. Dall’altra parte i padroni di casa del Marocco, alla ricerca della prima vittoria dal 1976, nella semifinale dell’edizione 2025 allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, alle 21:00. Entrambe le squadre sono imbattute: la Nigeria ha vinto tutte e cinque le partite, mentre il Marocco ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. Si affrontano in Coppa d’Africa per la sesta volta, con tutti e cinque i precedenti incontri nella competizione che hanno decretato un vincitore. Questo è il loro primo incontro in 22 anni in Coppa d’Africa e la seconda volta che si affrontano in una semifinale della stessa. Quattro dei precedenti cinque incontri in Coppa d’Africa si sono verificati nella fase a gironi nel 1976 (due partite), nel 2000 e nel 2004.

I precedenti

Il loro primo incontro in Coppa d’Africa risale al 1976, nella fase a gironi, con il Marocco che vinse entrambe le partite per 3-1 e 2-1, conquistando il loro primo e unico titolo. Questo è il loro secondo incontro in semifinale. La Nigeria vinse il precedente scontro nel 1980, trionfando per 1-0 con Felix Owolabi che segnò il gol della vittoria al 9° minuto. Si sono incontrati di nuovo nel 2000, quando la Nigeria eliminò il Marocco nell’ultima partita del Gruppo D con una vittoria per 2-0, con reti di Finidi George e Julius Aghahowa per le Super Eagles. Il loro ultimo incontro in Coppa d’Africa risale alla fase a gironi del 2004, quando il Marocco vinse per 1-0 nella partita d’esordio del Gruppo D, con Youssef Hadji che segnò l’unico gol al 77° minuto.

In totale, questo è il loro dodicesimo incontro, con il Marocco in vantaggio con sei vittorie contro le tre della Nigeria, e due pareggi. Entrambi i pareggi terminarono 0-0 e la Nigeria si qualificò per la Coppa d’Africa del 1984 al secondo turno, con la Nigeria che si qualificò ai rigori dopo uno 0-0 complessivo. Sette degli 11 gol segnati nei precedenti cinque incontri in Coppa d’Africa sono arrivati ​​nel secondo tempo.

I dati

La Nigeria ha affrontato la nazione ospitante in dieci precedenti occasioni, con un bilancio di 10 partite contro i padroni di casa: 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. I ragazzi di Eric Chelle affrontano i padroni di casa della Coppa d’Africa per il secondo torneo consecutivo, avendo affrontato la Costa d’Avorio nella fase a gironi e nella finale del 2023. Doppia vittoria, 1-0 nella fase a gironi e perdendo 2-1 in finale. La Nigeria ha sconfitto i padroni di casa del torneo anche nel 2002, vincendo la finale per il terzo posto contro il Mali per 1-0. Le Super Eagles hanno ottenuto una vittoria nella fase a gironi contro il Senegal con un punteggio di 2-1 nel 1992.

La Nigeria ha perso quattro volte contro i padroni di casa: due volte contro l’Algeria nel 1990 (fase a gironi e finale), oltre alle sconfitte contro il Ghana nei quarti di finale del 2008 e contro la Costa d’Avorio nella finale del 2023. Le Super Eagles hanno pareggiato tre volte contro la squadra ospitante: nel 1978 contro il Ghana, nel 2002 contro il Mali nella fase a gironi e nel 2004 contro la Tunisia in semifinale (1-1), prima di perdere ai rigori.