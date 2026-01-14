Roma, come giocherà Gasperini con Malen in attacco. L’analisi

La Roma è a un passo dal chiudere l’accordo per portare Donyell Malen all’Olimpico dall’Aston Villa: ma giocherà il club giallorosso con lui?

La Roma è a un passo dal chiudere l’accordo per portare Donyell Malen all’Olimpico dall’Aston Villa. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto, o obbligo condizionato, di riscatto per una cifra complessiva attorno ai 30 milioni di euro. Mancano solo i dettagli formali e la firma. L’olandese è molto vicino a diventare un nuovo attaccante giallorosso. Ma come si posizionerà nello scacchiere tecnico-tattico di Gian Piero Gasperini?

Come giocherà la Roma con Malen

Donyell Malen è un attaccante molto duttile che può giocare sia come punta centrale sia da attaccante esterno. Dotato di velocità esplosiva, tecnica e capacità di tagliare dentro l’area, può essere impiegato da Gian Piero Gasperini in vari schemi offensivi. La Roma, che in questa stagione ha faticato a trovare continuità in avanti con le prestazioni deludenti di Artem Dovbyk ed Evan Ferguson, vede in lui una risorsa per creare superiorità numerica, sfruttare transizioni rapide e dare un’alternativa tattica sia con un 4-3-3 che in un 4-2-3-1, con il calciatore che predilige l’attacco degli spazi evitando di ricoprire una posizione stazionaria.

Nella sua avventura all’Aston Villa, Malen ha alternato alti e bassi spesso entrando dalla panchina e facendo la differenza con scatti in profondità e movimenti tra le linee. Queste caratteristiche lo rendono adatto a un ruolo da attaccante dinamico e imprevedibile, capace di combinare con i compagni ma anche di puntare la porta con decisione. Gaspe­rini potrebbe sfruttarlo come perno offensivo in fase di possesso. Può attaccare l’area da diverse posizioni, come giocatore che si accentra da destra per liberare spazio alle spalle delle difese avversarie.

Come gioca Malen in Nazionale

Donyell Malen è anche un elemento di spicco dell’Olanda. Nonostante la concorrenza nella selezione Orange, è stato impiegato con regolarità negli ultimi mesi. Sia da titolare sia da sostituto con grande impatto nel secondo tempo. Nei match delle qualificazioni ai Mondiali è spesso entrato dalla panchina per dare freschezza all’attacco e cambiare ritmo, sfruttando la sua rapidità, i dribbling e i movimenti nello spazio per creare occasioni da gol.

Malen è capace di incidere anche nei pochi minuti giocati a livello internazionale, con gol e assist decisivi. Può essere pericoloso anche con un tempo limitato. Disponibile a giocare sia in posizione centrale sia largo, è un attaccante moderno, dinamico e utile per affrontare diversi avversari con tattiche variabili. Questo profilo lo rende un rinforzo interessante per la Roma, dove potrà cercare maggiore continuità e responsabilità in campo rispetto al suo impiego recente in Premier League.