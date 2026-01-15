Tutte le principali notizie di calciomercato di oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Da Malen alla Roma alle ultime in casa Juventus: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Calciomercato, ultimi aggiornamenti live:

9.00 Esclusiva SI: è confermato che il profilo di Singo sia stato proposto anche all’Inter da intermediari vicini al giocatore. Da valutare la fattibilità eventuale dell’operazione e la volontà del difensore di rientrare in Serie A. Interesse anche da parte di club di Premier League.

8.40 Luis Muriel torna a casa: lo Junior Barranquilla ha ufficializzato il suo acquisto. L’attaccante chiude così un cerchio che l’ha visto muovere i primi passi da calciatore proprio in maglia biancorossa.

8.30 La Juventus punta forte Senesi. Alfredo Pedullà, nelle ultime ore, si è espresso così: “Era fine giugno, esattamente il 28, quando avevamo a sorpresa con insistenza il profilo di Marcos Senesi alla Juventus. Già a quei tempi la novità era rappresentata dal fatto che i suoi agenti avessero offerto il Bournemouth a circa un anno dalla scadenza del contratto, a maggior ragione la situazione si è riscaldata negli ultimi giorni e sarà assolutamente da tenere sotto controllo. Senesi ha tanti estimatori, almeno tre o quattro club interessati, ma i suoi agenti avevano sollecitato la Juventus già sei mesi e mezzo fa, quindi la stima è assolutamente ricambiata. E si continuerà a lavorare per anticipare una concorrenza comunque folta”.

8.00 Tommaso Baldanzi si avvicina al Genoa. A riguardo ha parlato Alfredo Pedullà, che qualche ora fa ha dichiarato sul proprio sito: “Su Tommaso Baldanzi abbiamo detto tutto in anticipo: la Fiorentina ci ha pensato ma non ha affondato, il Genoa ha lavorato sotto traccia poco meno di una settimana fa, qualche giorno fa abbiamo aggiunto come Daniele De Rossi fosse uscito allo scoperto, andando in pressing sul trequartista e convincendolo a scegliere la soluzione rossoblù. Adesso il Genoa attende il via libera della Roma per perfezionare l’operazione in prestito con diritto di riscatto”.

Roma, è il giorno di Malen

7.30 La Juventus è decisa a riportate in bianconero Federico Chiesa: l’esterno d’attacco classe ’97, che a Liverpool non ha mai avuto la possibilità di potersi esprimere con continuità, è il primo obiettivo per l’attacco bianconero.

7.00 In casa Roma è il giorno di Donyell Malen: l’attaccante ieri sera è sbarcato nella Capitale e oggi sosterrà l’iter medico prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso.