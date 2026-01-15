Real Madrid, clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro l’Albacete 17mo in Serie B

La prima partita di Alvaro Arbeloa sulla panchina del Real Madrid è stata un disastro per i Blancos, eliminati dalla Coppa del Re da una squadra di Segunda Division.

Clamorosa eliminazione del Real Madrid, all’esordio di Alvaro Arbeloa sulla panchina dei Blancos. Nella serata di Copa del Rey, il club spagnolo è stato battuto 3-2 nell’ottavo di finale dall’Albacete, squadra che milita nella Segunda Division e che occupa la 17ª posizione in classifica. Blancos quindi eliminati dal torneo.

Real Madrid, clamorosa eliminazione in Coppa del Re

Arrivato da appena pochi giorni alla guida della prima squadra dopo l’esonero di Xabi Alonso, Arbeloa, che fino a quel momento allenava la squadra riserve del Real, si è trovato di fronte una gara abbordabile ma che ha avuto un esito clamoroso. L’incontro ha visto il Real soffrire fin dall’inizio contro un avversario che sulla carta sembrava ampiamente alla sua portata.

La partita è nata in salita per i Blancos. Al 42’ Javi Villar ha portato avanti l’Albacete con un colpo di testa su calcio piazzato, sfruttando un momento di disattenzione della difesa madrilena. Il Real ha reagito prima dell’intervallo con un tap-in di Franco Mastantuono su azione d’angolo, riportando le squadre in parità e dando l’impressione di poter prendere il controllo della partita.

Beffa in extremis per Arbeloa

Nella ripresa però è successo di tutto. L’Albacete è tornato avanti all’82’ con un gol di Jefte Betancor, abile a sfruttare una respinta corta di Andriy Lunin, e sembrava ormai in controllo del match. Quando Gonzalo Garcia ha trovato il pareggio al 91’, l’inerzia sembrava completamente cambiata e la partita sembrava avviarsi ai tempi supplementari. Ma a sorpresa proprio nei minuti finali Betancor ha firmato la sua doppietta personale con un destro chirurgico, approfittando di una ripartenza e segnando il gol della vittoria che ha eliminato il Real.

La sconfitta è stata vissuta come una vera e propria umiliazione. Arbeloa ha difeso le sue scelte in conferenza stampa, assumendosi pienamente la responsabilità per la sconfitta e sottolineando che aveva fiducia nella squadra schierata, nonostante l’assenza di alcuni titolari per scelta tecnica o per riposo. Il ko in Coppa si aggiunge alla recente battuta d’arresto in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Real Madrid in crisi, e Arbeloa è partito malissimo. Dopo l’esonero di Xabi Alonso, Florentino Perez si aspetta di più. Da capire cosa accadrà nelle prossime settimane.