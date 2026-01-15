Una nuova avventura per Sergio Ramos? Il difensore, reduce dall’esperienza in Messico con il Monterrey, potrebbe acquisire le quote del Siviglia diventando proprietario.

L’ex centrale del Real Madrid e della Nazionale Spagnola sarebbe intenzionato ad acquistare il Siviglia come raccontato da AS: secondo le ultime indiscrezioni fornite dai giornali iberici il calciatore, attualmente svincolate, si trova nella città andalusa accompagnato dal fratello René Ramos e dal suo avvocato Julio Senn, figure chiave per eventuali incontri con gli azionisti e i dirigenti del club per raggiungere un’intesa.

Sergio Ramos torna a Siviglia da proprietario? I dettagli dell’offerta

Sergio Ramos avrebbe fissato una riunione con i membri del consiglio e gli azionisti che guidano il club, in modo particolare con l’avvocato Alberto Pérez Solano, segretario del consiglio di amministrazione e tra le figure chiave della negoziazione per una possibile vendita. Lo spagnolo valuterebbe complessivamente l’operazione intorno ai 400 milioni di euro, incluso il debito della società.

💣 ¡BOMBAZO! SERGIO RAMOS quiere COMPRAR el SEVILLA 💣 🧠 Tiene la intención de devolver al club al sitio que le corresponde a nivel económico, institucional y deportivo.

💰 Un proyecto con inversores muy potentes y gente del mundo del fútbol. 👉 No dejaría el fútbol en activo… pic.twitter.com/9BEkBnYwwc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 1, 2026



Il campione del mondo con la Spagna avrebbe fatto un ulteriore passo in avanti con l’obiettivo di entrare con forza come uno dei proprietari del club dove ha giocato per l’ultima volta nell’élite del calcio europeo: il Siviglia entrerebbe in una nuova era sotto l’ala protettiva di Sergio Ramos, aiutato da importanti investitori in questa trattativa.

Sergio Ramos, sì o Sergio Ramos no? I tifosi del Siviglia benedicono il suo arrivo come investitore: “Meglio di queste persone”, con gli andalusi attualmente 14esimi ne La Liga.