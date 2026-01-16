Fiorentina, è lo Jagiellonia l’avversario ai playoff Conference: ecco chi sono

La Fiorentina ha pescato lo Jagiellonia nel play-off di Conference League: la formazione polacca sfiderà la squadra di Paolo Vanoli che giocherà l’andata in trasferta il 19 febbraio, mentre il ritorno al Franchi una settimana più tardi con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale.

Dopo aver concluso al 15º posto con 3 vittorie e 3 sconfitte, lo Fiorentina ha pescato dall’urna di Nyon lo Jagiellonia: i viola per accedere alla fase a eliminazione diretta dovranno sfidare ai play-off nel doppio confronto i polacchi dopo le sei partite della League Phase che hanno portato i giallorossi a chiudere il proprio cammino due posizioni sotto ai gigliati, con lo stesso numero di punti ma con una differenza reti peggiore.

Fiorentina Jagiellonia: chi è lo sfidante ai play-off

Nel 2024 lo Jagiellonia Bialystok ha vinto per la prima volta nella sua storia il titolo di campione di Polonia dopo 104 anni dalla sua fondazione: il fattore casa è uno dei punti a favore dei polacchi con gli unici successi europei arrivati tra le mura amiche, 1-0 contro gli Hamrun Spartans e 1-0 contro il KuPS con il Bialystok City Stadium, con una capienza di oltre 20 mila posti a sedere che rappresenta il dodicesimo uomo dei giallorossi.

Attualmente terzi nel campionato polacco con una partita da recuperare, lo Jagiellonia segue con un punto in meno l’accoppiata Wisła Płock eGórnik Zabrze ferma a quota 30 punti dopo 18 giornate. I calciatori più pericolosi della formazione giallorossa sono indubbiamente il trequartista spagnolo Jesús Imaz, autore di 8 reti in campionato e il centravanti franco-congolese Afimico Pululu, autore di 7 gol, con entrambi che hanno segnato la metà dei gol dello Jagiellonia in PKO BP Ekstraklasa.

Gli accoppiamenti dei play-off di Conference League

Sigma Olomuc (24) – Losanna (9)

Zrinjski( 23) – Crystal Palace (10)

KuPS (21) – Lech Poznan (11)

Shkhendija (22) – Samsunspor (12)

Noah (19) – AZ Alkmaar (14)

Drita (20) – Celje(13)

Jagiellonia (17) – FIORENTINA (15)

Omonia (18) – Rijeka (16)