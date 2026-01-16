SI HD

Van Basten, dramma in famiglia: l’ex Milan lascia il lavoro in tv

Dramma per Marco Van Basten, l’ex Milan ha annunciato che lascerà per il momento il suo lavoro di opinionista televisivo a Ziggo Sport per stare vicino alla moglie malata. 

Marco Van Basten ha deciso di lasciare momentaneamente il lavoro da opinionista tv a Ziggo Sport. Il motivo la malattia della moglie. L’ex attaccante del Milan vuole stare più vicino possibile alla consorte in questo periodo complicato. I due stanno insieme da tantissimi anni (erano già fidanzati quando lui arrivò al Milan nel 1987) e hanno anche tre figli. Si sposarono nel 1993, con Van Basten che si presentò in stampelle per i problemi alle caviglie che lo hanno costretto a un ritiro prematuro a 30 anni. Una notizia drammatica che ha sconvolto tutti i fan del calciatore.

Van Basten lascia il lavoro da opinionista tv per stare vicino alla moglie malata

 

Van Basten lascia il lavoro, la moglie è malata

Marco Van Basten ha annunciato che lascerà per il momento il suo lavoro di opinionista televisivo per stare vicino alla moglie malata. Queste le sue parole: “Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo”. La decisione è stata spiegata anche dall’emittente Ziggo Sport con un comunicato: “Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive”.

I due stanno insieme da tantissimi anni (erano già fidanzati quando Van Basten arrivò al Milan nel 1987) e hanno anche tre figli. Si sposarono nel 1993, con l’ex Milan che si presentò in stampelle per i problemi alle caviglie che lo hanno costretto a un ritiro prematuro a 30 anni. Una notizia drammatica che ha sconvolto tutti i fan del calciatore.

