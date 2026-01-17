Coppa d’Africa, finale 3/4 posto Egitto-Nigeria LIVE su Sportitalia: formazioni e curiosità

Non è la finale che sognavano, ma Egitto e Nigeria sono comunque pronte a scendere in campo oggi per la sfida che vale il terzo posto in Coppa d’Africa. Le due big del torneo, guidate rispettivamente da Mohamed Salah e Victor Osimhen, partivano con ben altre ambizioni, salvo poi dover accontentarsi della cosiddetta “finalina”.

Il cammino dell’Egitto si è interrotto in semifinale contro il Senegal, che ha avuto la meglio sui Faraoni spegnendo le speranze di un altro trionfo continentale. Stessa sorte, seppur più amara, per la Nigeria, eliminata dal Marocco padrone di casa solo dopo i calci di rigore, al termine di una gara combattutissima.

Egitto-Nigeria: diretta tv e streaming gratuita

Buone notizie per gli appassionati italiani: la partita sarà visibile gratuitamente sul canale 60 di Sportitalia e in diretta streaming sull’applicazione o sul sito di Sportitalia.

Il calcio d’inizio è fissato per oggi alle ore 17.00 italiane. La gara sarà disponibile sia in diretta televisiva sia in streaming. Sarà penultimo atto del torneo tra Egitto e Nigeria, nonché la lotta per il gradino più basso del podio africano.

Una sfida dal sapore agrodolce, ma che resta di grande prestigio tra due delle nazionali più titolate e seguite del continente.

Le formazioni ufficiali: non c’è Lookman

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Rabia, Fathy, Sobhy; Lasheen, Zizo; Salah, Ashour, Trezeguet; Mostafa Mohamed.

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Ogbu, Onyemaechi; Chukwueze, Onyedika, Dele-Bashiru; Adams, Onuachu, Simon