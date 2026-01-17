Fiorentina sotto shock: è morto Rocco Commisso, scomparso il presidente viola

Il mondo del calcio italiano è sotto shock. È morto Rocco B. Commisso, presidente dell’ACF Fiorentina.

La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club viola attraverso una nota pubblicata sul proprio sito nelle ultime ore.

Commisso aveva 76 anni ed era alla guida della Fiorentina dal 2019, anno in cui aveva rilevato la società diventandone presidente e principale punto di riferimento a livello societario.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

Nel comunicato diffuso dal club, la famiglia Commisso – la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle – ha annunciato la scomparsa del presidente con grande dolore, ringraziando la società e i tifosi per la vicinanza in questo momento difficile.

La Fiorentina ha espresso il proprio cordoglio a nome di tutta la società, della squadra e dell’ambiente viola, ricordando il ruolo centrale di Commisso nella storia recente del club.

Commisso e la Fiorentina: il ciclo iniziato nel 2019

Imprenditore italo-americano e fondatore di Mediacom, Rocco Commisso aveva acquistato la Fiorentina nel 2019, riportando stabilità e ambizione dopo anni complessi. Durante la sua presidenza il club ha avviato un percorso di crescita sportiva e societaria, con investimenti sul mercato e attenzione alle infrastrutture.

Il rapporto diretto con la tifoseria e il forte legame con Firenze hanno rappresentato alcuni degli elementi distintivi del suo mandato.

Futuro Fiorentina: attese comunicazioni ufficiali

La scomparsa di Commisso apre ora una fase delicata per il futuro della Fiorentina, sia dal punto di vista dirigenziale che strategico, nel pieno della stagione sportiva. Nelle prossime ore sono attese ulteriori comunicazioni ufficiali anche in merito alle iniziative di commemorazione.

Sportitalia.it seguirà tutti gli aggiornamenti, le reazioni del mondo del calcio e gli sviluppi legati al futuro della società viola.