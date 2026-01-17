Real Madrid, il Bernabeu contesta Florentino Perez: dimissioni e fischi. Il motivo

Bernabeu in rivolta: fischi, fazzoletti bianchi e contestazione per il Real Madrid. Arbeloa festeggia il compleanno tra polemiche, Vinicius e Bellingham nel mirino, Perez sotto accusa. La vittoria sul Levante non placa una crisi sempre più profonda del club blanco.

Il clima attorno al Real Madrid è sempre più incandescente e il pomeriggio del Santiago Bernabeu ne è stata l’ennesima dimostrazione. Il neo allenatore Alvaro Arbeloa ha festeggiato il suo 43° compleanno in un contesto tutt’altro che ideale, scendendo in campo contro il Levante accompagnato da una bordata di fischi.

Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Barcellona e, soprattutto, la clamorosa eliminazione in Coppa del Re per mano dell’Albacete, squadra di Segunda Division, la pazienza dei tifosi blancos sembra ormai al limite.

Fischi per Vinicius e Bellingham

All’ingresso in campo della squadra è stato segnato da fischietti assordanti e dai tradizionali fazzoletti bianchi sventolati sugli spalti, simbolo del dissenso del pubblico madridista. Nel mirino dei tifosi sono finiti soprattutto Vinicius Junior e Jude Bellingham, accolti da sonori fischi a ogni tocco di palla, segnale di una frattura sempre più evidente tra squadra e ambiente.

Real Madrid fans at Santiago Bernabeu at half-time. Madness. 🤯 pic.twitter.com/bShyQ6DrHg — TC (@totalcristiano) January 17, 2026

Florentino Perez contestato dai tifosi del Real Madrid

La contestazione non ha risparmiato nemmeno la dirigenza. Una parte dello stadio ha preso di mira il presidente Florentino Pérez, invitandolo apertamente alle dimissioni. A pesare sono la gestione dell’esonero di Xabi Alonso e i risultati deludenti delle ultime settimane, che hanno alimentato un malcontento ormai diffuso. In questo scenario negativo, l’unico a ricevere applausi è stato il giovane Gonzalo García, reduce da una tripletta in Liga contro il Betis e confermato titolare anche oggi.

Real Madrid-Levante 2-0

In campo il Real è apparso contratto, povero di idee e costretto a faticare per creare occasioni da gol. Con il passare dei minuti, i fischi del Bernabeu sono aumentati, fotografando una crisi profonda che va oltre il semplice risultato sportivo. Alla fine, i Blancos hanno comunque vinto 2-0 con due reti nella ripresa, ma ciò non basterà a calmare le critiche.

Il codice di comportamento sulle tribune

Il Real Madrid, proprio per paura della contestazione di oggi, aveva istituito in vista della gara col Levante un codice di “gradimento” dei tifosi. Una diffida ai supporters a contestare la squadra dagli spalti. Un provvedimento che evidentemente non ha intimorito l’esigente pubblico madridista. Anzi, ne ha alimentato la voglia di contestare. Una contestazione inevitabile considerata la tradizione del Real, da sempre abituato a vincere stravincere trofei su trofei. E, come tutte le big, ad avere una certa solidità e stabilità in panchina.