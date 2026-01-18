SI HD

Calciomercato LIVE, notizie in tempo reale: Juve, le news su Mateta

di

Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, domenica 18 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti. 

Calciomercato, ultimi aggiornamenti live:

11.00 Così Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace sulla questione Mateta: “Voci su Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo, il Crystal Palace dirà: ‘mancano 18 mesi alla fine del suo contratto’ concludiamo l’affare. Se lui vorrà, e nessuno però pagherà questo prezzo, allora lui resterà“.

8.15 Mateta-Juve, gli aggiornamenti: La Juventus è concentrata su una prima punta. I bianconeri sono favorevoli all’obbligo a gennaio: base 30-35 milioni tutto compreso. I lavori continueranno, il Crystal Palace deciderà se prendere qualcosa in più oggi o qualcosa in meno in estate. Così Alfredo Pedullà. 

Mateta, attaccante Crystal Palace
Mateta piace sempre alla Juventus

 

8.00 Aggiornamento di mercato sulla Juventus da Alfredo Pedullà:En-Nesyri non è stato cercato dalla Juventus almeno fin qui. A Conte piace, forse a Conte piace leggermente di più Ferguson che per ora è bloccato. L’attaccante marocchino ora pensa solo alla finalissima di Coppa d’Africa“.

