Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, domenica 18 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti.
Calciomercato, ultimi aggiornamenti live:
11.00 Così Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace sulla questione Mateta: “Voci su Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo, il Crystal Palace dirà: ‘mancano 18 mesi alla fine del suo contratto’ concludiamo l’affare. Se lui vorrà, e nessuno però pagherà questo prezzo, allora lui resterà“.
8.15 Mateta-Juve, gli aggiornamenti: La Juventus è concentrata su una prima punta. I bianconeri sono favorevoli all’obbligo a gennaio: base 30-35 milioni tutto compreso. I lavori continueranno, il Crystal Palace deciderà se prendere qualcosa in più oggi o qualcosa in meno in estate. Così Alfredo Pedullà.
8.00 Aggiornamento di mercato sulla Juventus da Alfredo Pedullà: “En-Nesyri non è stato cercato dalla Juventus almeno fin qui. A Conte piace, forse a Conte piace leggermente di più Ferguson che per ora è bloccato. L’attaccante marocchino ora pensa solo alla finalissima di Coppa d’Africa“.