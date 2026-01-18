Coppa d’Africa, oggi la finale live su Sportitalia

Oggi alle 20.00 la finale della Coppa d’Africa 2025. A Rabat si affronteranno il Senegal di Mané e Koulibaly(squalificato) e il Marocco padrone di casa di Hakimi e Brahim Diaz.

Si chiude lo spettacolo in esclusiva su Sportitalia della Coppa d’Africa 2025. Oggi alle 20.00 l’ultimo atto a Rabat: Senegal-Marocco. I Leoni della Teranga hanno vinto l’ultima volta nel 2022, in finale, contro l’Egitto ai rigori. Per il Marocco, sono invece 50 gli anni di assenza dalla vittoria. I padroni di casa sono alla ricerca della loro seconda Coppa d’Africa. Senegal che dovrà fare a meno dello squalificato Kalidou Koulibaly ma non solo assente per squalifica anche Habib Diarra. I Leoni della Teranga in semifinale hanno eliminato 1-0 l’Egitto con gol di Mané. Dall’altra parte il Marocco padrone di casa arriva dalla vittoria ai rigori contro la Nigeria e insegue il successo n.2. Continuate a seguire la Coppa d’Africa 2025 su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app!

Senegal-Marocco, alle 20.00 la finale

La finale della Coppa d’Africa 2025 si disputerà tra il Senegal e i padroni di casa del Marocco oggi allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:00. Il Senegal ha giocato tutte le sue partite finora a Tangeri, mentre il Marocco giocherà la sua settima partita a Rabat. Il Senegal giocherà la sua quarta finale di Coppa d’Africa, la prima dal 2021, mentre il Marocco disputerà la sua seconda finale di Coppa d’Africa, la prima dal 2004.

Quando il Marocco sollevò il trofeo nel 1976, la fase finale si giocò con un girone all’italiana, senza finale. Questo è il loro primo incontro in una Coppa d’Africa, ma il 32° in totale. Il Senegal ha un bilancio di sei vittorie contro le 18 del Marocco, con sette pareggi. In passato, le due squadre si sono incontrate nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA e per le finali di Coppa d’Africa. L’ultimo incontro risale all’edizione 2024 del CHAN, il 26 agosto 2025.

Dati

Il Marocco ha sconfitto i campioni in carica del Senegal in semifinale del CHAN 2024. La partita si è conclusa 1-1 prima che il Marocco trionfasse 5-3 ai rigori, riconquistando il titolo perso contro il Senegal al CHAN 2022. Il Marocco ha vinto quattro delle ultime sei partite tra le due squadre, con l’unica vittoria del Senegal in questo periodo, un’amichevole per 1-0 il 25 maggio 2012. Prima del loro incontro al CHAN, il precedente scontro del 9 ottobre 2020 aveva visto il Marocco vincere un’amichevole internazionale per 3-1. Il Marocco ha fatto la sua prima apparizione alla Coppa del Mondo FIFA nel 1970, sconfiggendo il Senegal nelle qualificazioni. Dopo il punteggio complessivo delle prime due partite, si è reso necessario uno spareggio a Las Palmas, con il Marocco che ha vinto la partita decisiva per 2-0.

Anche il Marocco ebbe la meglio sul Senegal, qualificandosi per la Coppa del Mondo FIFA del 1994. Il Senegal raggiunse la sua prima fase finale della Coppa del Mondo FIFA nel 2002. Nelle qualificazioni, affrontò il Marocco, pareggiando in trasferta e vincendo in casa. Entrambe le squadre terminarono a pari punti con 15 punti, con il Senegal che si qualificò per una differenza reti superiore. L’unico titolo AFCON del Marocco arrivò nel 1976. Nelle qualificazioni, affrontò il Senegal al primo turno, sconfiggendolo con un punteggio complessivo di 5-2. Il Marocco vinse l’andata per 4-0 a Fez, mentre il Senegal vinse il ritorno per 2-1.

Statistiche, precedenti con le nazioni ospitanti

Il Marocco divenne la 15a nazione ospitante a raggiungere la finale. Le ultime tre nazioni ospitanti ad aver raggiunto la finale hanno vinto il torneo: la Tunisia nel 2004, l’Egitto nel 2006 e la Costa d’Avorio nel 2023. La nazione ospitante ha raggiunto la finale in edizioni consecutive per la prima volta dal 2004 e dal 2006, quando Tunisia ed Egitto raggiunsero entrambe la finale e vinsero il torneo.

L’ultima nazione ospitante a perdere in finale è stata la Nigeria nel 2000, sconfitta ai rigori contro il Camerun dopo un pareggio per 2-2. Una vittoria del Marocco vedrebbe le nazioni ospitanti vincere due titoli consecutivi della Coppa d’Africa per la prima volta dal 2004 e dal 2006, quando Tunisia ed Egitto si laurearono campioni. Le nazioni ospitanti hanno vinto la finale della Coppa d’Africa per tre volte consecutive: Etiopia e Ghana nel 1962 e 1963, Ghana e Nigeria nel 1978 e 1980, e Tunisia ed Egitto nel 2004 e 2006.

Le nazioni ospitanti sono state incoronate campionesse della Coppa d’Africa 12 volte in precedenza. Nel 1959, quando l’Egitto era campione, non ci fu una finale diretta. Le nazioni ospitanti hanno vinto la finale 11 volte in precedenza: Etiopia (1962), Ghana (1963), Sudan (1970), Ghana (1978), Nigeria (1980), Egitto (1986), Algeria (1990), Sudafrica (1996), Tunisia (2004), Egitto (2006) e Costa d’Avorio (2023). Le nazioni ospitanti hanno perso in finale tre volte. Due di queste sconfitte – la Nigeria contro il Camerun nel 2000 e la Libia contro il Ghana nel 1982 – sono arrivate ai calci di rigore, mentre la Tunisia ha perso contro il Ghana nel 1965. Le squadre ospitanti sono state coinvolte in finali ai calci di rigore quattro volte. L’Egitto ha vinto due finali ai calci di rigore, rispettivamente nel 1986 e nel 2006 contro Camerun e Costa d’Avorio, entrambe terminate sullo 0-0.

Le squadre ospitanti hanno perso due volte ai calci di rigore: la Libia contro il Ghana nel 1982 dopo un pareggio per 1-1, e la Nigeria contro il Camerun nel 2000 dopo un pareggio per 2-2. L’unica nazione ospitante ad aver perso una finale d’Africa su azione è stata la Tunisia nel 1965, persa 3-2 dopo i tempi supplementari contro il Ghana. Tutte e tre le sconfitte delle nazioni ospitanti nelle finali d’Africa sono arrivate ai tempi supplementari. Dieci delle 12 vittorie delle nazioni ospitanti in finali d’Africa sono state ottenute su azione, con due partite decise ai calci di rigore.

Le vittorie per 3-0 di Ghana e Nigeria su Sudan e Algeria nelle finali del 1963 e del 1980 sono le più ampie vittorie di una nazione ospitante in una finale d’Africa. La finale d’Africa con il maggior numero di gol segnati da una nazione ospitante è stata la vittoria per 4-2 dell’Etiopia sull’Egitto nel 1962. La partita vide la realizzazione di sei gol e si svolse ai supplementari.

Africa occidentale vs Nord Africa

Questa è la nona finale della Coppa d’Africa tra squadre dell’Africa occidentale e del Nord Africa. Negli otto precedenti incontri, le squadre dell’Africa occidentale hanno trionfato quattro volte e quelle del Nord Africa altrettante volte. Nelle finali tra squadre dell’Africa occidentale e del Nord Africa, le squadre dell’Africa occidentale hanno trionfato 4 volte. Nel 1965 con il Ghana che ha sconfitto la Tunisia, la Nigeria sull’Algeria nel 1980, il Ghana contro la Libia ai rigori nel 1982 e il Senegal contro l’Egitto ai rigori nel 2021. Le squadre nordafricane hanno trionfato anche loro 4 volte contro squadre dell’Africa occidentale. Successi arrivati nelle finali della Coppa d’Africa nel 1990, quando l’Algeria ha sconfitto la Nigeria, nel 2006, quando l’Egitto ha sconfitto la Costa d’Avorio ai rigori, nel 2010, quando l’Egitto ha battuto il Ghana e nel 2019, quando l’Algeria ha sconfitto il Senegal.

Quando squadre dell’Africa occidentale e del Nord Africa si sono incontrate nelle finali della Coppa d’Africa, cinque partite sono state decise a gioco aperto e tre ai rigori: Ghana e Senegal hanno sconfitto Libia ed Egitto rispettivamente nel 1982 e nel 2021, e l’Egitto ha sconfitto la Costa d’Avorio ai rigori nel 2006. Questa è la quinta volta che una squadra dell’Africa occidentale affronta una squadra ospitante nordafricana in finale. In due occasioni, la squadra dell’Africa occidentale ha vinto: il Ghana sulla Tunisia nel 1965 e il Ghana sulla Libia nel 1982. Le altre due finali hanno visto trionfare i padroni di casa del Nord Africa: l’Algeria sulla Nigeria nel 1990 e l’Egitto sulla Costa d’Avorio ai rigori nel 2006.

Le ultime finali

Il Senegal, alla sua quarta finale, affronterà una squadra nordafricana in finale per la terza volta, dopo aver giocato contro l’Algeria nel 2019 e l’Egitto nel 2021. Hanno perso nel 2019 e vinto nel 2021. Il Senegal affronterà la nazione ospitante in una finale d’Africa per la prima volta. I due punteggi più comuni nelle finali d’Africa sono 1-0 (otto volte) e 0-0 (sette volte). Dal 2002, nove delle 12 finali si sono concluse con uno di questi punteggi, mentre le altre tre sono state vittorie per 2-1 per la Tunisia nel 2004, il Camerun nel 2017 e la Costa d’Avorio nel 2023.

Delle 32 precedenti finali della Coppa d’Africa, 12 si sono concluse ai supplementari. Due – la vittoria dell’Etiopia sull’Egitto nel 1962 e quella del Ghana sulla Tunisia nel 1965 – sono state decise a colpi di rigore. Nel 1974, la Repubblica Democratica del Congo ha pareggiato 2-2 con lo Zambia nella prima finale, che si è conclusa ai supplementari, prima di vincere la ripetizione per 2-0.

Nove finali della Coppa d’Africa si sono concluse ai rigori. La prima nel 1982, quando il Ghana ha sconfitto la Libia per 7-6 dopo un pareggio per 1-1. Dopo il pareggio per 2-2 tra Camerun e Nigeria nella finale del 2000, le ultime cinque finali decise ai rigori si sono tutte concluse 0-0. Camerun-Senegal nel 2002, Egitto-Costa d’Avorio nel 2006, Zambia-Costa d’Avorio nel 2012, Costa d’Avorio-Ghana nel 2015 e Senegal-Egitto nel 2021. La vittoria più ampia in una finale della Coppa d’Africa rimane la vittoria dell’Egitto per 4-0 sull’Etiopia nel 1957.