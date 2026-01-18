Coppa d’Africa, paura durante il riscaldamento del Senegal: Diatta portato fuori dal campo

Tra qualche minuto Senegal e Marocco scenderanno in campo per la finale di Coppa d’Africa. Allarme per i Leoni nel pre-partita con un infortunio.
Durante il riscaldamento, il terzino del Senegal, Krepin Diatta è stato scortato fuori dal campo dai suoi compagni: al suo posto giocherà Antoine Mendy. Tra pochissimi istanti il calcio d’inizio della sfida che potete seguire su SPORTITALIA (CLICCA QUI)
Le formazioni aggiornate
SENEGAL (4-3-3): Mendy; A. Mendy, Sarr, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Jackson, Mané
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss; Brahim, Saibari, Abde; El Kaabi.
E’ il primo confronto assoluto tra le due nazionali nella storia della Coppa d’Africa. Quest’aspetto rende la partita ancora più intrigante. Al di fuori della competizione, Marocco e Senegal non si affrontano dall’amichevole dell’ottobre 2020, vinta dai Leoni dell’Atlante per 3-1. (CLICCA QUI PER GUARDARLA LIVE IN STREAMING)
Il ct del Marocco
Walid Regragui, tecnico del Marocco, ha parlato così alla vigilia della finale di Coppa d’Africa: “Rimarremo fraterni fino all’inizio della partita. E quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio, sarà una partita di calcio. Quando fischierà la fine, non c’è nulla che possa rompere i legami che uniscono i marocchini e i senegalesi. Siamo fratelli, eravamo fratelli e resteremo fratelli. È indelebile nella vittoria come nella sconfitta”.