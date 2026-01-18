Coppa D’Africa, Senegal campione. Finale epica: è successo di tutto

Novanta minuti di tensione pura, proteste clamorose e un finale al limite dell’incredibile: la finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal è stata un concentrato di emozioni, polemiche ed episodi decisivi, culminati in una notte destinata a entrare nella storia del torneo.

La finale della Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal resterà nella storia per intensità, equilibrio e follia. Novanta minuti ad altissima tensione, giocati sul filo dell’emozione e della resistenza fisica, hanno raccontato una sfida degna dell’atto conclusivo del torneo.

Una finale equolibratissima

Una partita giocata con ritmi altissimi, ma senza sblocchi nei tempi regolamentari: il Senegal ha costruito la sua occasione migliore nel primo tempo, quando l’incredibile salvataggio di Bono su un colpo ravvicinato ha impedito il vantaggio ospite. Nella ripresa, invece, il Senegal ha visto un gol annullato dopo una revisione al VAR, un episodio che ha aumentato ancora di più la tensione e il nervosismo in campo.

Il rigore del Marocco e la folle protesta del Senegal

Nel finale, quando sembrava che la partita potesse finire senza reti, è esploso un vero caos. Al 99’ l’arbitro ha assegnato un rigore al Marocco, suscitando proteste furiose e la decisione del Senegal di abbandonare il campo in segno di protesta.

La situazione sembrava ormai irrimediabile, ma i senegalesi sono rientrati e il rigore è stato calciato da Brahim Diaz: lo scavetto dell’attaccante è stato però respinto dal portiere e la partita è proseguita. Lo 0-0 ha portato la sfida ai supplementari, con entrambe le squadre esauste e ancora in corsa per il titolo.