Arsenal, Arteta: “L’anno scorso abbiamo perso per un rigore”

In vista della gara tra Inter e Arsenal hanno parlato in conferenza Arteta e Gabriel Jesus. I due hanno analizzato la gara contro i nerazzurri e parlato anche del match dell’anno scorso. 

Alla vigilia di Inter-Arsenal, gara valida per la settima giornata della League Phase di Campions League. A San Siro in conferenza stampa sono intervenuti l’allenatore dei londinesi Mikel Arteta e Gabriel Jesus. I due hanno analizzato la gara di domani, parlando anche del match dell’anno scorso dove vinse 1-0 l’Inter su rigore. Arteta è tornato anche sull’ultimo turno di Premier League mentre l’attaccante ha parlato anche del passato e di quando sarebbe potuto andare all’Inter. Per noi era presente alla conferenza stampa Tancredi Palmeri.

Mikel Arteta, allenatore Arsenal
Le parole di Arteta prima della gara con l’Inter

 

Le parole di Arteta

Così sull’ultimo turno di campionato: “Non siamo stati soddisfatti del risultato ma si vede quando sia difficile la Premier League. Ora cambiamo prospettiva e siamo pronti per domani. Il contesto è molto simile all’anno scorso. Chivu ha aggiunto qualche elemento in più e sarà difficile“.

Su Gyokeres e la gara di domani: “Credo che valga per tutti i centravanti in Premier League. Mancano spazi da sfruttare, si tratta di continuità e non abbandonare la presa. Ogni partita è importante, bisognerà meritare la vittoria con un avversario di valore. Bisogna sapersi adattare, questa è la bellezza di giocare tante competizioni. All’Arsenal conviviamo con le aspettative del club, si dice sempre che la prossima partita è quella che conta di più“.

Sulla gara dell’anno scorso: “Avevamo giocato molto bene, abbiamo perso per l’episodio di rigore e tutti sapete come è andata e cosa è successo. Abbiamo un’idea chiara su come giocare. Le prestazioni e le vittorie hanno sempre un impatto dal punto di vista emotivo“.

Gabriel Jesus, attaccante Arsenal
Gabriel Jesus parla così in vista della gara contro l’Inter

 

Le parole di Gabriel Jesus

Gabriel Jesus ha parlato così in vista dell’Inter: “Se vediamo gli ultimi 6-7 anni dell’Arsenal penso che adesso siamo sulla strada giusta per vincere. L’anno scorso abbiamo visto quanto è stato difficile contro di loro“. Rinnovo: “Non ho avuto ancora incontri“. Sul passato, vicino all’Inter?: “Nel 2017 ebbi contatti con l’Inter, poi arrivò Guardiola. Poteva insegnarmi tante cose. L’Inter aveva già preso Gabigol. A quel tempo ci sono state delle chiacchiere, non so come mai non si sia concretizzata”. Sul poter vincere la Champions: “Ogni calciatore crede che possa vincere la Champions League. Noi ci crediamo ala vittoria della Champions ma manca ancora tanto. Ogni partita è una finale ed è quello che stiamo facendo”.

