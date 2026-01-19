Arsenal, Arteta: “L’anno scorso abbiamo perso per un rigore”

In vista della gara tra Inter e Arsenal hanno parlato in conferenza Arteta e Gabriel Jesus. I due hanno analizzato la gara contro i nerazzurri e parlato anche del match dell’anno scorso.

Alla vigilia di Inter-Arsenal, gara valida per la settima giornata della League Phase di Campions League. A San Siro in conferenza stampa sono intervenuti l’allenatore dei londinesi Mikel Arteta e Gabriel Jesus. I due hanno analizzato la gara di domani, parlando anche del match dell’anno scorso dove vinse 1-0 l’Inter su rigore. Arteta è tornato anche sull’ultimo turno di Premier League mentre l’attaccante ha parlato anche del passato e di quando sarebbe potuto andare all’Inter. Per noi era presente alla conferenza stampa Tancredi Palmeri.

Le parole di Arteta

Così sull’ultimo turno di campionato: “Non siamo stati soddisfatti del risultato ma si vede quando sia difficile la Premier League. Ora cambiamo prospettiva e siamo pronti per domani. Il contesto è molto simile all’anno scorso. Chivu ha aggiunto qualche elemento in più e sarà difficile“.

Su Gyokeres e la gara di domani: “Credo che valga per tutti i centravanti in Premier League. Mancano spazi da sfruttare, si tratta di continuità e non abbandonare la presa. Ogni partita è importante, bisognerà meritare la vittoria con un avversario di valore. Bisogna sapersi adattare, questa è la bellezza di giocare tante competizioni. All’Arsenal conviviamo con le aspettative del club, si dice sempre che la prossima partita è quella che conta di più“.

Sulla gara dell’anno scorso: “Avevamo giocato molto bene, abbiamo perso per l’episodio di rigore e tutti sapete come è andata e cosa è successo. Abbiamo un’idea chiara su come giocare. Le prestazioni e le vittorie hanno sempre un impatto dal punto di vista emotivo“.

Le parole di Gabriel Jesus

Gabriel Jesus ha parlato così in vista dell’Inter: “Se vediamo gli ultimi 6-7 anni dell’Arsenal penso che adesso siamo sulla strada giusta per vincere. L’anno scorso abbiamo visto quanto è stato difficile contro di loro“. Rinnovo: “Non ho avuto ancora incontri“. Sul passato, vicino all’Inter?: “Nel 2017 ebbi contatti con l’Inter, poi arrivò Guardiola. Poteva insegnarmi tante cose. L’Inter aveva già preso Gabigol. A quel tempo ci sono state delle chiacchiere, non so come mai non si sia concretizzata”. Sul poter vincere la Champions: “Ogni calciatore crede che possa vincere la Champions League. Noi ci crediamo ala vittoria della Champions ma manca ancora tanto. Ogni partita è una finale ed è quello che stiamo facendo”.