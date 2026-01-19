Champions League: l’Inter si gioca il passaggio del turno con l’Arsenal

I nerazzurri di Chivu contro i Gunners di Arteta, primi in Premier League e ancora imbattuti in Europa tutta l’analisi di Planetwin365.news.

Sale l’attesa per Inter-Arsenal, big match della settima giornata di Champions League in programma martedì 20 gennaio alle ore 21 in un San Siro tutto esaurito. In palio punti pesantissimi per l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando il passaggio dai playoff: un vantaggio rilevante sia sul piano sportivo sia su quello economico.

Inter in grande forma in campionato, missione riscatto in Europa

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, l’Inter arriva all’appuntamento nel miglior momento della stagione. In Serie A i nerazzurri hanno allungato in vetta alla classifica grazie a nove risultati utili consecutivi (otto vittorie e un pareggio). Dopo il 2-2 contro il Napoli di Conte, la squadra di Cristian Chivu ha superato di misura Lecce e Udinese, trovando risposte importanti anche dalla panchina. Più altalenante, invece, il cammino europeo: quattro successi iniziali contro avversari di fascia inferiore, poi le sconfitte contro Atletico Madrid e Liverpool, entrambe maturate nel finale. Con 12 punti, la qualificazione ai playoff è già in tasca, ma l’obiettivo resta l’accesso diretto agli ottavi.

Arsenal imbattuto e dominante: numeri impressionanti in Champions League

Di fronte ci sarà un Arsenal imbattuta in Champions. I Gunners sono l’unica squadra a punteggio pieno: sei vittorie su sei, 17 gol segnati e uno solo incassato. La formazione di Mikel Arteta comanda anche la Premier League, nonostante due recenti pareggi a reti bianche contro Liverpool e Nottingham Forest, che non hanno però intaccato il primato e il margine di sette punti sulle inseguitrici.

I precedenti tra Inter e Arsenal in Europa

I precedenti europei tra Inter e Arsenal sono tre. Nel 2003-04 una vittoria per parte nella fase a gironi, mentre l’ultimo confronto risale al 6 novembre 2024, quando al Meazza decise un rigore di Calhanoglu.

Per maggiori informazioni, puoi visitare il sito di Planetwin365.news