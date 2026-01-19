Yehvann Diouf eroe silenzioso del Senegal in finale di Coppa d’Africa contro il Marocco: il secondo portiere ha giocato una particolare partita nell’ultimo atto del torneo restando per tutto il match dietro la porta difesa da Mendy per tenere in mano l’asciugamano dell’estremo difensore dell’Al-Ahly, lottando contro i raccattapalle.

Già nella semifinale vinta dal Marocco contro la Nigeria ai calci di rigori, i raccattapalle e i panchinari dei Leoni dell’Atlante avevano rubato più volte l’asciugamano del portiere delle Super Eagles, Stanley Nwabali, impedendogli di asciugarsi i guanti considerando la pioggia scrosciante che si era abbattuta sull’impianto sportivo.

Coppa d’Africa, Diouf contro i raccattapalle del Marocco per l’asciugamano di Mendy

0 minuti giocati in Coppa d’Africa, 120 disputati a modo suo in finale contro il Marocco: Diouf aveva un asciugamano da difendere. Quello di Mendy, dagli assalti dei raccattapalle, mentre la pioggia continuava a posarsi sui guanti rendendogli sempre più scivolosi.

Big Shout out to Senegal’s reserve goal keeper Yehvan Diouf who was active all through out the game handing Edouard Mendy his towel and fighting off ball boys and Moroccan players. A Real Soldier.💪🇸🇳 pic.twitter.com/yKt5VY4LO8 — Yimzy (@oyimzy) January 19, 2026

Edouard Mendy è stato più e più volte decisivo, respingendo, il rigore battuto da Brahim Diaz durante i tempi regolamentari. Il match si è protratto fino ai supplementari, con Pape Gueye che ha deciso la finale di Coppa d’Africa facendo esplodere i tifosi del Senegal. Al termine del match, il secondo portiere ha postato un selfie su Instagram con la medaglia e l’asciugamano.

Yehvann Diouf sur instagram après la victoire ! « Elle est là (la médaille et la serviette) 🤣 » pic.twitter.com/8vjPf7Qs9d — 13football_com (@13footballC) January 19, 2026

