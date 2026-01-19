Salernitana, Iervolino contestato: “Non sei all’altezza”

La vittoria di misura contro l’Atalanta U23 non ha placato la rabbia e la delusione dei tifosi della Salernitana. I supporter del club campano hanno duramente criticato Iervolino.

La prima metà di stagione unita a due ultime annate negative, concluse con due retrocessioni non hanno fatto altro he inasprire la delusione e la rabbia nel popolo della Salernitana. I tifosi granata hanno criticato duramente tramite degli striscioni il presidente Iervolino. Duri attacchi da parte del tifo organizzato. La Salernitana è attualmente terza nel girone C di Serie C ed è a -6 dalle due capoliste il Benevento e il Catania. L’ultima gara ha visto la Salernitana battere 0-1 l’Atalanta Under 23. Ma questo risultato non è bastato a placare la rabbia e la delusione dei tifosi.

Gli striscioni

Con dei duri striscioni i tifosi della Salernitana hanno criticato il Presidente Iervolino. La Salernitana è attualmente terza in Serie C a -6 dalla vetta dopo la doppia retrocessione. Ecco il messaggio: “Il nostro sogno al calcio mercato? Danilo Iervolino svincolato! Tre anni di fallimenti e presunzione non sei all’altezza fattene una ragione. Alla fiera dell’est… Danilo Iervolino ma lo fai o no?“. Firmato Curva Siberiano. L’ultima gara ha visto la Salernitana battere 0-1 l’Atalanta Under 23. Ma questo risultato non è bastato a placare la rabbia e la delusione dei tifosi.