Shaqueel Van Persie, gol in rovesciata: commuove la reazione del padre Robin

Un pomeriggio da ricordare per Shaqueel Van Persie: prima doppietta in campionato per il figlio dell’allenatore del Feyenoord sotto gli occhi di papà Robin.

E’ stato uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione: Robin van Persie, allenatore del Feyenoord, è stato un grande protagonista con le maglie di Arsenal e Manchester United. Insomma un pezzo di storia della Premier League. E come nelle migliori favole, in Olanda, suo figlio Shaqueel, ha riacceso l’entusiasmo di una squadra in difficoltà e che non vince dal 6 dicembre in Eredivisie con una doppietta da urlo, purtroppo vanificata dalla vittoria dello Sparta Rotterdam all’ultimo minuto in un derby con 7 gol segnati. La prima volta della sua carriera sotto gli occhi del papà-allenatore: insomma, “Buon sangue non mente”.

Prima doppietta in Olanda per il figlio dell’allenatore del Feyenoord

A novembre, l’esordio con il Feyenoord contro il Celtic nel match valevole par la ‘Fase Campionato’ dell’Europa League. Nonostante la sconfitta al De Kuip, i tifosi hanno applaudito l’ingresso in campo di Shaqueel Van Persie, attaccante e figlio d’arte che si è preso la scena in campionato nell’ultimo weekend contro lo Sparta Rotterdam.

19-year-old Shaqueel van Persie (Robin van Persie’s son) scored a brace for Feyenoord today with his dad on the touchline ✨️🤩 Though the 2 goals weren’t enough to save his dad’s team from losing 3-4 to Sparta Rotterdam. pic.twitter.com/BfiqGHL6vr — RONALD (@ronutd77) January 18, 2026



Nel derby, perso tra le mura amiche per 3-4, il centravanti 19enne ha segnato due gol memorabili tra l’85’ e l’87’: doppietta in 120 secondi, prima di tacco e poi in rovesciata, che ha riacceso un match che sembrava ormai in cassaforte per gli ospiti. Per Robin, allenatore del “De club van het volk”, nonostante il ko nella stracittadina, resta la soddisfazione di un pomeriggio particolare a livello familiare.

Shaqueel van Persie sulle orme del padre Robin

Shaqueel van Persie inherited his father’s goalscoring genes. Came on as a sub and scored 2 absolute screamers for Feyenoord What did you inherit from your father? pic.twitter.com/MI4jExwwfO — SportsDeeva (@Blesing_Andrew) January 19, 2026



Tale padre, tale figlio: il 7 dicembre 2003 il ventenne Robin van Persie segna la sua prima doppietta in Eredivisie. Ieri nel derby di Rotterdam, tra Feyenoord e Sparta, il diciannovenne Shaqueel van Persie ha segnato la sua prima doppietta in campionato.