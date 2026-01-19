Totti e Ventola ad Aperitotti: dal “no” alla Roma alle polemiche sul VAR

Francesco Totti e Nicola Ventola tornano protagonisti fuori dal campo nel nuovo episodio di Aperitotti, il format di Betsson.sport condotto da Pierluigi Pardo. Un incontro ricco di aneddoti, risate e riflessioni sul calcio di ieri e di oggi, tra sliding doors di mercato, ricordi in Nazionale e il tema sempre caldo del VAR.

Il retroscena di mercato: Ventola e il mancato trasferimento alla Roma

Uno dei momenti più interessanti della chiacchierata riguarda il possibile approdo di Nicola Ventola alla Roma, mai concretizzato. A raccontarlo è lo stesso ex attaccante, svelando il pressing continuo di Totti:

“Francesco mi diceva sempre: ‘Vieni qua, non so quanti gol fai’”.

La risposta di Ventola, però, fu dettata dal contesto del momento:

“Ti voglio bene, ma dall’altra parte hanno preso Baggio e c’è Ronaldo”.

Una scelta che lo portò all’Inter, mentre fu proprio la Roma di Totti a vincere lo Scudetto, in uno dei più classici scenari da Sliding Doors del calcio italiano.

Amicizia e scherzi in Nazionale: il racconto dell’Under 21

Il legame tra Totti e Ventola nasce ai tempi dell’Under 21, tra ritiri e scherzi continui. Ventola racconta con ironia la convivenza in camera:

“Non si può stare con questo signore, scherza sempre. Se dormi, ti svegli con una mela in bocca o il dentifricio sugli occhi”.

Totti conferma sorridendo, ricordando l’uso di dentifrici “particolarmente potenti” per colpire i compagni di squadra. Un calcio fatto di leggerezza, amicizia e spogliatoio, oggi sempre più raro.

Totti e l’era Zeman: allenamenti durissimi e benefici in campo

Spazio anche al ricordo dell’epoca Zdeněk Zeman, sinonimo di fatica estrema. Totti racconta i celebri allenamenti sui “mille metri”:

“Il decimo era di carattere. Se superavi quello davanti, facevi mille metri in più”.

Sacrifici che però pagavano la domenica:

“In partita volavi, giocavi a occhi chiusi e non sentivi la stanchezza”.

VAR sotto accusa: Totti e Ventola critici sul sistema

Il confronto si sposta poi sull’attualità e sull’uso del VAR, tema su cui Totti non nasconde perplessità:

“È un aiuto incredibile che stiamo sfruttando male. Non possono passare sette o otto minuti per una decisione”.

Ventola rilancia con una proposta provocatoria:

“Metterei ex calciatori al VAR. Hanno velocità di lettura e abitudine alle immagini”.

Un dibattito che riflette il sentimento diffuso tra tifosi ed ex protagonisti del calcio italiano.

Il 5 maggio e lo Scudetto perso dall’Inter

In chiusura, Ventola torna sul 5 maggio 2002, offrendo una lettura tattica lucida:

“Lo Scudetto non l’abbiamo perso quel giorno, ma perché giocando con Recoba, Ronaldo, Vieri e Conceição difendi in sei”.

Una riflessione che chiude un episodio denso di emozioni, memoria e analisi.

Aperitotti, un format tra nostalgia e attualità

L’episodio è disponibile su YouTube e rientra nel progetto editoriale Aperitotti di Betsson.sport, dedicato alle leggende del calcio italiano. Un format che unisce racconto, intrattenimento e riflessione, capace di parlare sia ai nostalgici sia ai tifosi di oggi.