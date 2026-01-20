Coppa d’Africa, Senegal giro sul pullman scoperto: scene folli a Dakar

Dakar esplode di gioia per il trionfo del Senegal in Coppa d’Africa: festa popolare, pullman scoperto e Mané col trofeo. Un successo epico, nato da una finale tesa e deciso ai supplementari dal gol di Gueye, tra polemiche e tensione

Dakar si è svegliata in festa, avvolta dai colori e dall’orgoglio di un’intera nazione. Il Senegal ha celebrato la vittoria della Coppa d’Africa con un bagno di folla straordinario nella Capitale, dove migliaia di persone hanno invaso le strade per rendere omaggio ai Leoni della Teranga.

Il pullman scoperto della Nazionale sta attraversando le vie principali tra cori, danze e bandiere sventolate senza sosta, in un’atmosfera carica di emozione e senso di appartenenza.

Sadio Mané, eroe a Dakar

Al centro dell’entusiasmo popolare c’era Sadio Mané, leader tecnico e simbolo della squadra, che ha mostrato con orgoglio il trofeo alla sua gente. Ogni suo gesto veniva accompagnato da un’ovazione, mentre i tifosi inneggiavano al campione e ai suoi compagni, protagonisti di un’impresa che resterà scolpita nella storia del calcio senegalese. La festa di Dakar è stata il coronamento di un percorso intenso, vissuto con passione da un Paese intero.

La finale contro il Marocco

Dietro le celebrazioni, però, c’è una finale incredibile e carica di tensione. La sfida contro il Marocco è stata un concentrato di emozioni fortissime, culminate allo scadere dei tempi regolamentari con l’episodio che ha rischiato di spezzare il sogno del Senegal.

Il rigore assegnato ai marocchini ha scatenato la protesta dei giocatori senegalesi, che per alcuni minuti hanno addirittura abbandonato il campo in segno di dissenso. Una scena mai vista in Coppa d’Africa, che ha lasciato lo stadio col fiato sospeso.

Il Senegal, la Coppa d’Africa nel destino

Il destino, però, ha sorriso al Senegal quando Brahim Diaz ha fallito il penalty, rimandando ogni verdetto ai tempi supplementari. Scampato il pericolo, i Leoni della Teranga hanno trovato nuove energie e al 4° minuto dell’extra-time è arrivata la svolta decisiva. Idrissa Gueye ha colpito con freddezza, firmando il gol che ha spezzato l’equilibrio e acceso definitivamente il sogno continentale.

Da lì in poi è stata una prova di carattere e resistenza fino al triplice fischio, che ha sancito la vittoria finale. Una Coppa d’Africa conquistata tra polemiche, sofferenza e grande determinazione, oggi trasformata in pura gioia nelle strade di Dakar. Un trionfo che va oltre il campo e che rafforza l’orgoglio e l’identità di un intero Paese.