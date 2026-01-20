SI HD

PokerStars Open Campione 2026: al via la nuova stagione live dopo un debutto da record

di

La stagione Poker Live 2026 si apre nel segno dello spettacolo. PokerStars inaugura ufficialmente il nuovo calendario con il ritorno del PokerStars Open Campione, primo grande evento live dell’anno, pronto a capitalizzare l’enorme successo dell’edizione inaugurale.

L’appuntamento è fissato dal 23 gennaio al 1° febbraio 2026 nella prestigiosa cornice del Casinò di Campione d’Italia, che tornerà ad accogliere migliaia di giocatori provenienti da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo.

Main Event da 1 milione garantito e PokerStars Live League

Cuore pulsante del festival sarà il PokerStars Open Main Event, con buy-in da 1.100 euro e un montepremi garantito di 1 milione di euro, uno degli eventi più attesi dell’intera stagione live.

Il torneo segnerà anche il ritorno ufficiale della PokerStars Live League, il circuito che premierà i migliori giocatori dell’anno nelle tre classifiche Low, Medium e High. Campione rappresenterà la prima occasione del 2026 per accumulare punti preziosi e inseguire i premi più ambiti del circuito internazionale.

Nel 2025 i vincitori delle classifiche — Enrico Camosci, Gerard Rubiralta Cortes e Steinn Thanh Du Karlsson — hanno conquistato migliaia di buy-in per eventi di prestigio come European Poker Tour e PokerStars Open della stagione successiva.

Il programma dei tornei più attesi

Il palinsesto del PokerStars Open Campione 2026 si preannuncia ricco e variegato, con appuntamenti pensati per ogni tipo di giocatore:

  • PokerStars Open High Roller: 27-28 gennaio – €2.200

  • PokerStars Open Main Event: 28 gennaio – 1° febbraio – €1.100 – €1.000.000 GTD

  • PokerStars Open Second Chance: 30 gennaio – 1° febbraio – €550

  • PokerStars Open Super High Roller: 31 gennaio – €5.000

  • PokerStars Open Mystery Bounty Cup: 31 gennaio – 1° febbraio – €400

Ulteriori dettagli sulla PokerStars Live League 2026 verranno annunciati nelle prossime settimane.

Il successo del 2025: numeri storici per PokerStars in Italia

L’edizione 2025 ha rappresentato un momento storico: il ritorno di PokerStars in Italia dopo sei anni si è tradotto nel più grande Main Event standalone mai organizzato da PokerStars nel Paese.

Il torneo ha registrato 2.423 iscrizioni da 50 nazioni, con la vittoria finale del rumeno Adrian-Sorel State, capace di conquistare il trofeo PokerStars Open e un premio da 363.000 euro.

PokerStars: entusiasmo e grandi aspettative per il 2026

“Il tour PokerStars Open ha vissuto una stagione eccezionale lo scorso anno, con un livello di competizione elevato e un’energia incredibile in ogni tappa”, ha dichiarato Cédric Billot, Associate Director of Live Operations di PokerStars. “Campione ha dato il via al circuito con numeri da record e siamo entusiasti di aprire il 2026 sfruttando questo slancio”.

Con un montepremi garantito milionario, un calendario ricco di eventi e il ritorno della Live League, il PokerStars Open Campione 2026 si candida a essere uno degli appuntamenti imperdibili dell’anno per il poker live internazionale.

