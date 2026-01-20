La stagione Poker Live 2026 si apre nel segno dello spettacolo. PokerStars inaugura ufficialmente il nuovo calendario con il ritorno del PokerStars Open Campione, primo grande evento live dell’anno, pronto a capitalizzare l’enorme successo dell’edizione inaugurale.

L’appuntamento è fissato dal 23 gennaio al 1° febbraio 2026 nella prestigiosa cornice del Casinò di Campione d’Italia, che tornerà ad accogliere migliaia di giocatori provenienti da tutta Italia, dall’Europa e dal resto del mondo.

Main Event da 1 milione garantito e PokerStars Live League

Cuore pulsante del festival sarà il PokerStars Open Main Event, con buy-in da 1.100 euro e un montepremi garantito di 1 milione di euro, uno degli eventi più attesi dell’intera stagione live.

Il torneo segnerà anche il ritorno ufficiale della PokerStars Live League, il circuito che premierà i migliori giocatori dell’anno nelle tre classifiche Low, Medium e High. Campione rappresenterà la prima occasione del 2026 per accumulare punti preziosi e inseguire i premi più ambiti del circuito internazionale.

PokerStars Open Campione 2026: al via la nuova stagione live dopo un debutto da record

Nel 2025 i vincitori delle classifiche — Enrico Camosci, Gerard Rubiralta Cortes e Steinn Thanh Du Karlsson — hanno conquistato migliaia di buy-in per eventi di prestigio come European Poker Tour e PokerStars Open della stagione successiva.

Il programma dei tornei più attesi

Il palinsesto del PokerStars Open Campione 2026 si preannuncia ricco e variegato, con appuntamenti pensati per ogni tipo di giocatore:

PokerStars Open High Roller : 27-28 gennaio – €2.200

PokerStars Open Main Event : 28 gennaio – 1° febbraio – €1.100 – €1.000.000 GTD

PokerStars Open Second Chance : 30 gennaio – 1° febbraio – €550

PokerStars Open Super High Roller : 31 gennaio – €5.000

PokerStars Open Mystery Bounty Cup: 31 gennaio – 1° febbraio – €400

Ulteriori dettagli sulla PokerStars Live League 2026 verranno annunciati nelle prossime settimane.

Il successo del 2025: numeri storici per PokerStars in Italia

L’edizione 2025 ha rappresentato un momento storico: il ritorno di PokerStars in Italia dopo sei anni si è tradotto nel più grande Main Event standalone mai organizzato da PokerStars nel Paese.

Il torneo ha registrato 2.423 iscrizioni da 50 nazioni, con la vittoria finale del rumeno Adrian-Sorel State, capace di conquistare il trofeo PokerStars Open e un premio da 363.000 euro.

PokerStars: entusiasmo e grandi aspettative per il 2026

“Il tour PokerStars Open ha vissuto una stagione eccezionale lo scorso anno, con un livello di competizione elevato e un’energia incredibile in ogni tappa”, ha dichiarato Cédric Billot, Associate Director of Live Operations di PokerStars. “Campione ha dato il via al circuito con numeri da record e siamo entusiasti di aprire il 2026 sfruttando questo slancio”.

Con un montepremi garantito milionario, un calendario ricco di eventi e il ritorno della Live League, il PokerStars Open Campione 2026 si candida a essere uno degli appuntamenti imperdibili dell’anno per il poker live internazionale.