Fenerbahce, Tedesco mostra ad Asensio la tattica con le bottigliette: cosa succede dopo è incredibile

Il Fenerbahce sta disputando un ottimo campionato: 42 punti, -1 dalla vetta occupata dal Galatasaray. Curioso un episodio tattico che ha coinvolto il tecnico Domenico Tedesco.

Quattro vittorie consecutive sono un ottimo apripista verso gli appuntamenti futuri del Fenerbahce, soprattutto quello di domani sera in Europa League contro l’Aston Villa. Domenica scorsa la formazione turca ha vinto sul campo dell’Alanyaspor. Curiose le immagini che ritraggono Tedesco, tecnico del Fenerbahce, fornire indicazioni tattiche mediante l’utilizzo di tre bottigliette. Suggerimenti precisi che hanno portato a risultati soddisfacenti.

La tattica con le bottigliette

Un approccio tattico molto curioso. Il Fenerbahce, che al termine della prima frazione era sotto 1-2 sul campo dell’Alanjaspor, a inizio ripresa haeffettuato diverse sostituzioni. Ma c’erano alcune situazioni di campo da ridefinire, ecco perch al minuto 75 Tedesco ha chiamato a bordocampo Marco Asensio, fornendogli la curiosa spiegazione tattica del reparto offensivo con tre bottigliette posizionate sul rettangolo verde di gioco.

L’episodio ha assunto un valore ancora più incredibile due minuti più tardi, quando il Fenerbahce è andato in rete con un assist di Asensio a Talisca (doppietta personale), certificando la buona riuscita dell’operazione. Un suggerimento preciso che ha permesso alla propria squadra di andare in rete, segnando il gol della vittoria in una partita che era iniziata male specialmente sul piano dell’atteggiamento.Il Fener aveva trovato a inizio ripresa il 2-2 con Musaba, poi Tedesco aveva deciso di effettuare una tripla sostituzione tra il 62esimo e il 74esimo. Proprio in quest’ultimo slot di cambi, ne ha approfittato per dare indicazioni fondamentali. Che, alla prova dei fatti, si sono rivelate propiziatorie.



Tedesco ha anche parlato del momento della squadra, visto che oggi è già giornata di vigilia di Europa League: “Siamo in buona forma in questo momento e la nostra fiducia è elevata. Dobbiamo mostrare il nostro stile di gioco in campo. Non abbiamo motivo di tirarci indietro da questa partita. Combatteremo”.