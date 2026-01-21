Milan, toccata e fuga di Cardinale a Milanello: il motivo della visita e i piani societari

Gerry Cardinale è tornato oggi a Milano per una visita lampo che conferma la centralità del momento che il Milan sta attraversando, non solo sul piano sportivo ma anche su quello societario e finanziario.

Gerry Cardinale di nuovo a Milano. Il fondatore di RedBird Capital è stato infatti presente questa mattina a sorpresa a Milanello, dove ha salutato il Milan e lo staff tecnico, prima di ripartire in giornata in direzione Londra.

Milan, Cardinale di nuovo in Italia: gli aggiornamenti

Al centro sportivo rossonero Cardinale non era solo. Con lui c’erano l’amministratore delegato Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Igli Tare. Una presenza congiunta che sottolinea come il club stia vivendo una fase di intensa pianificazione, nella quale campo e scrivania procedono in parallelo.

La visita a Milanello, seppur breve, ha un valore simbolico rilevante. Cardinale ha voluto manifestare la propria vicinanza al gruppo in un momento importante e positivo della stagione, ribadendo il sostegno della proprietà e la fiducia nel progetto sportivo. Un segnale che arriva direttamente dall’azionista di riferimento e che rafforza il messaggio di unità all’interno della struttura del club.

Vicino l’accordo con Manulife Comvest

Ma la giornata milanese di Cardinale non si è limitata all’aspetto sportivo, ma sono attesi importanti aggiornamenti anche sul piano societario. Sullo sfondo resta infatti sempre più vicino l’accordo con Manulife Comvest, destinato a rappresentare un passaggio chiave per il futuro finanziario del Milan. Si tratta di un’operazione di rifinanziamento del debito a condizioni più vantaggiose, con tassi d’interesse più bassi rispetto all’attuale struttura.

L’intesa consentirebbe al club di chiudere definitivamente il rapporto con Elliott, segnando un ulteriore passo verso una gestione finanziaria più sostenibile e allineata alla strategia di RedBird. La chiusura dell’operazione è ormai attesa, tempistiche che confermano come il dossier sia ormai entrato nella sua fase conclusiva.

Cos’è Manulife Comvest

Manulife Comvest è una società di investimento immobiliare e di private credit che fa parte del gruppo Manulife Investment Management, braccio finanziario del colosso assicurativo canadese Manulife Financial Corporation. La piattaforma è specializzata in soluzioni di finanziamento alternative, in particolare nel settore del real estate e del credito strutturato, con un focus su operazioni garantite e a medio-lungo termine.

Opera prevalentemente come lender istituzionale, fornendo capitali a fondi e società attraverso strumenti di debito personalizzati, spesso in contesti di rifinanziamento o ristrutturazione finanziaria. L’approccio è orientato alla gestione prudente del rischio, con investimenti sostenuti da asset reali e flussi di cassa stabili.