PSG shock, Lucas Hernandez accusato per tratta di essere umani e lavoro in nero

Il difensore del Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez sarebbe stato recentemente denunciato per tratta di esseri umani e lavoro in nero dalla procura di Versailles.
Come riportato da Paris Match, una famiglia colombiana, composta da due genitori e dai loro tre figli, abbia fatto causa ai coniugi Hernandez affermando di aver lavorato per loro tra settembre 2024 e novembre 2025, occupandosi di pulizie, assistenza, sicurezza, cucina e tanto altro, ribadendo in seguito di non aver mai compiuto azioni illecite. Il difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese con cui è diventato campione del Mondo nel 2018, Lucas Hernandez, ha parlato di vicenda infondata basata su falsità.
Lucas Hernandez e sua moglie accusati: il comunicato
In un comunicato congiunto, Lucas Hernandez e sua moglie Triay hanno dichiarato: “Abbiamo aperto la nostra casa a persone che si sono presentate come amici, per le quali nutrivamo affetto sincero. Ci avevano assicurato che la loro situazione amministrativa era in fase di regolarizzazione, e abbiamo creduto alle loro parole”.
🚨🚨| BREAKING: Lucas Hernandez and his wife have been accused of human trafficking and hidden labour.
A Colombian family has accused that the couple made them work from September 2024 to November 2025 without a legal framework and with extremely long working hours.
Each… pic.twitter.com/jPFfm5blGF
— CentreGoals. (@centregoals) January 21, 2026
Aggiungendo poi: “Non abbiamo mai mostrato disprezzo per la legge. Abbiamo agito da esseri umani, e abbiamo imparato nel modo più duro che la compassione può essere sfruttata. Chiediamo decenza, rispetto e moderazione. I fatti devono essere valutati nelle sedi opportune, non sui social”.
— Lucas Hernández (@LucasHernandez) January 21, 2026
Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda che ha colpito il terzino del PSG ieri uscito sconfitto in Portogallo nella penultima giornata di Champions League dallo Sporting Lisbona per 2-1.