PSG shock, Lucas Hernandez accusato per tratta di essere umani e lavoro in nero

Il difensore del Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez sarebbe stato recentemente denunciato per tratta di esseri umani e lavoro in nero dalla procura di Versailles.

Come riportato da Paris Match, una famiglia colombiana, composta da due genitori e dai loro tre figli, abbia fatto causa ai coniugi Hernandez affermando di aver lavorato per loro tra settembre 2024 e novembre 2025, occupandosi di pulizie, assistenza, sicurezza, cucina e tanto altro, ribadendo in seguito di non aver mai compiuto azioni illecite. Il difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese con cui è diventato campione del Mondo nel 2018, Lucas Hernandez, ha parlato di vicenda infondata basata su falsità.

Lucas Hernandez e sua moglie accusati: il comunicato

In un comunicato congiunto, Lucas Hernandez e sua moglie Triay hanno dichiarato: “Abbiamo aperto la nostra casa a persone che si sono presentate come amici, per le quali nutrivamo affetto sincero. Ci avevano assicurato che la loro situazione amministrativa era in fase di regolarizzazione, e abbiamo creduto alle loro parole”.

BREAKING: Lucas Hernandez and his wife have been accused of human trafficking and hidden labour. A Colombian family has accused that the couple made them work from September 2024 to November 2025 without a legal framework and with extremely long working hours.



Aggiungendo poi: “Non abbiamo mai mostrato disprezzo per la legge. Abbiamo agito da esseri umani, e abbiamo imparato nel modo più duro che la compassione può essere sfruttata. Chiediamo decenza, rispetto e moderazione. I fatti devono essere valutati nelle sedi opportune, non sui social”.

Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda che ha colpito il terzino del PSG ieri uscito sconfitto in Portogallo nella penultima giornata di Champions League dallo Sporting Lisbona per 2-1.