Terza vittoria di fila per la Juve: 2-0 al Benfica. Atalanta, brutto passo falso contro l’Athletic

Si sono da poco concluse le due gare della 7a giornata della Phase League di Champions con Juventus e Atalanta impegnate in casa, rispettivamente contro Benfica e Athletic Bilbao.

Una vittoria e una sconfitta per le italiane in Champions League dopo il pareggio del Napoli e il ko dell’Inter contro l’Arsenal. La Juventus vince 2-0 contro il Benfica e si assicura tre punti importantissimi. Dopo le vittorie contro Chelsea e Marsiglia, l’Atalanta di Palladino viene sconfitta dall’Athletic Bilbao per 2-3.

Juventus-Benfica

Dopo un primo tempo piuttosto abulico, la Juventus di Luciano Spalletti cresce nella ripresa con l’ingresso di Conceicao che crea diverse grattacapi alla difesa di Mourinho. Nella prima frazione di gioco meglio il Benfica con Sudakov grande protagonista: per due volte l’ucraino si rende pericoloso dalle parte di Di Gregorio bravo a respingere entrambe le conclusioni dell’ex Shakhtar. Nella ripresa prima Thuram e poi McKennie nell’arco di 10′ riescono a trovare la via della rete portando i bianconeri sul doppio vantaggio. A 10′ dalla fine uno scellerato intervento di Bremer in area di rigore può far riaprire il match: check al VAR e penalty per i lusitani con Pavlidis che grazia i bianconeri. L’attaccante greco scivola dagli undici metri e sbaglia il rigore clamorosamente. Terza vittoria di fila per la Vecchia Signora dopo Pafos e Bodo/Glimt.

Atalanta-Athletic Bilbao

L’Atalanta cade in casa contro l’Athletic Bilbao al termine di una gara ricca di emozioni e ribaltamenti. I nerazzurri partono forte e sbloccano il match per primi: cross preciso di Zalewski e colpo di testa vincente di Scamacca, che firma l’1-0. La squadra di Palladino continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio: Bernasconi calcia di poco a lato al 37’, mentre al 43’ De Ketelaere colpisce il palo di testa, ancora su assist di Zalewski. Poco prima dell’intervallo Scamacca segna il 2-0, ma il VAR annulla per fuorigioco di De Ketelaere. All’intervallo la Dea sarebbe terza in classifica, ma…

Nella ripresa cambia l’inerzia della partita. Al 55’ Zappacosta va vicino al gol, ma tre minuti dopo arriva il pareggio dell’Athletic: Guruzeta trova l’angolino dopo un contrasto con Djimsiti. Al 70’ i baschi completano la rimonta con Serrano, che segna al volo su cross dalla destra. L’Atalanta accusa il colpo e al 74’ subisce anche il tris: Navarro approfitta di un errore di Kossounou e batte il portiere. Nel finale i nerazzurri provano a reagire e all’88’ accorciano le distanze con Krstovic, servito da Lookman. Il gol però non basta: il Bilbao resiste e porta a casa la vittoria.