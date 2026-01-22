Bologna, pari in rimonta col Celtic: i risultati dell’Europa League

E’ terminata 2-2 la gara della 7^ giornata di Europa League tra Bologna e Celtic. I felsinei sotto di due gol ma avanti di un uomo dopo i primi 45 minuti, hanno rimontato gli scozzesi nella ripresa.

Le reti di Dallinga e Rowe hanno permesso al Bologna di rimontare il doppio vantaggio del Celtic nella 7^ giornata di Europa League. Gli scozzesi, avanti 0-2 dopo i primi 45 minuti con i gol di Hatate (poi espulso) e Trusty sono stati ripresi nei secondi 45 minuti. Una prova importante per i ragazzi di Vincenzo Italiano che dopo il ko contro la Fiorentina avevano nuovamente chiuso sotto di 2 gol la prima frazione. La reazione questa volta è arrivata in anticipo con le reti di Dallinga prima e Rowe poi. Quest’ultimo era stato tra i migliori anche contro i viola. Risultato importante in ottica qualificazione per la banda Italiano.

Celtic avanti di 2 gol ma in 10

Pronti via e Celtic avanti dopo 5 minuti con Hatate. Clamoroso errore di Skorupski che regala palla a Maeda che serve Hatate bravo a trovare la rete del vantaggio. 2 minuti e Celtic ancora pericoloso. Yang sfiora immediatamente il raddoppio, conclusione potente sul primo palo. Skorupski devia in corner. Chance Bologna al 18′. Dallinga fa tutto bene ma sbaglia il tempo per concludere. Ancora felsinei pericolosi al 24′. Schema da corner, Schmeichel para. Al 34′ Hatate lascia i suoi in 10 uomini. Doppio giallo per fallo su Miranda. 0-2 che arriva al 41′. Spizzata sul corner di Engels, il centrale si libera della marcatura di Heggem e fa 2-0. Al 46′ rigore richiesto da Ferguson, il VAR conferma nessun rigore per fallo di mano.

Dallinga e Rowe la pareggiano

Subito Bologna pericoloso al 48′. Cross di Zortea, ci prova Ferguson, nulla da fare. Ancora Bologna al 51′. Casale ci prova, Schemeichel para. Altra chance al 55′. Assist di Pobega, traversa di Dominguez. Altra occasione al 57′. Tiro da fuori di Moro, nuovo corner. Un minuto e Dallinga la riapre. Cross di Moro, spizzata di Odgaard e deviazione vincente della punta del Bologna 1-2. Pari Bologna al 72′. Gol di Rowe. Grande conclusione dell’ex Marsiglia dal limite dell’area. Bologna che insiste e ci prova ancora al 87′. Cambiaghi calcia a botta sicura, Schmeichel para. Dopo 5 minuti di recupero, finisce 2-2.

Le gare delle 18.45

Brann-Midtjylland 3-3, Friburgo-Maccabi Tel Aviv 1-0, Paok-Real Betis 2-0, Malmo-Stella Rossa 0-1, Feyenoord-Sturm Graz 3-0, Fenerbahce-Aston Villa 0-1, Viktoria Plzen-Porto 1-1, Young Boys-Lione 0-1.