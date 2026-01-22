Nuovo nome per il mercato invernale del Cagliari, nell’ottica di rinforzare l’attacco della rosa a disposizione di Fabio Pisacane, ma anche di fare un investimento per il futuro. Chi è Agustin Albarracin, seconda punta in forza al Boston River, e le cifre per vederlo in rossoblu

Spunta un nuovo nome per il calciomercato invernale del Cagliari. Come raccolto da Sportitalia e da Gianluigi Longari infatti il club rossoblu ha messo gli occhi su un giovane talento proveniente dall’Uruguay, sia per rinforzare l’attacco a disposizione di Fabio Pisacane che per fare un investimento sul futuro. Di chi si tratta? Di Agustín Albarracín, seconda punta uruguaiana classe 2005 del Boston River e nazionale Under 20 dell’Uruguay.

Cagliari, chi è Agustin Albarracin

Chi è Agustin Albarracin? Attaccante classe 2005, di nazionalità uruguaiana, prospetto interessante del calcio sudamericano, ha un grande legame con il coetaneo e connazionale Juan Martin Rodriguez, difensore centrale già titolare con Pisacane nel Cagliari.

Seconda punta, trequartista centrale in grado di giocare anche sull’esterno, è attualmente nel giro della Nazionale Under 20 dell’Uruguay, ma già nel mirino della Nazionale maggiore della Celeste.

Cagliari su Albarracin, i dettagli dell’affare

Il Cagliari prova l’affondo per il talento uruguaiano classe 2005 Agustin Albarracin, in forza al Boston River. Su di lui ci sono diverse squadre europee, ma il Cagliari vorrebbe anticipare la concorrenza e chiudere già ora per portarlo in Sardegna e farlo ambientare in ottica futura.

Ma per quali cifra? Allo stato attuale delle cose balla ancora un milione tra domanda e offerta, ma l’affare si potrebbe chiudere a 2,5-3 milioni.