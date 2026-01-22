Morata e Campello, divorzio imminente: la scelta definitiva

La crisi tra Álvaro Morata e Alice Campello entra nella sua fase più delicata. Dalla Spagna arrivano conferme sempre più insistenti: la coppia avrebbe avviato le pratiche di divorzio, rendendo ormai concreta una separazione che, questa volta, appare definitiva.

Dopo la rottura annunciata nel 2024 e il successivo tentativo di riconciliazione, il rapporto tra l’attaccante e l’imprenditrice sembra essersi incrinato in modo irreversibile.

Il ritorno che non ha funzionato

Un anno fa Morata e Campello avevano deciso di riprovarci, dopo aver comunicato pubblicamente la separazione. Una scelta che aveva alimentato l’idea di un riavvicinamento solido, lontano dalle tensioni precedenti.

Oggi quel ritorno appare come un ultimo tentativo. Secondo le ricostruzioni, la distanza non si sarebbe mai davvero colmata, portando la coppia a una decisione maturata nel tempo e lontano dai riflettori.

La conferma dalla Spagna: nessun annuncio affrettato

A dare peso alle indiscrezioni è il giornalista spagnolo Pedro Jota, intervenuto nel programma En todas las salsas. Il racconto parla di una scelta precisa: nessuna comunicazione pubblica fino alla definizione completa del divorzio.

«Stanno aspettando il momento giusto per dirlo, quando tutto sarà chiaro e definito», ha spiegato, sottolineando come questa volta la coppia voglia evitare errori già commessi in passato.

Campello più colpita, Morata più deciso

Secondo Jota, Alice Campello starebbe affrontando la fase più difficile, mentre Morata apparirebbe più convinto della decisione presa. Non emergono comportamenti scorretti, ma una diversa consapevolezza sul futuro della relazione.

Un dettaglio fa la differenza rispetto al 2024: non ci sarebbero margini per un nuovo riavvicinamento.

Morata cambia casa ma resta vicino ai figli

Il settimanale HOLA aggiunge un elemento chiave: Morata avrebbe lasciato la villa condivisa con Campello e i quattro figli, trasferendosi in una nuova abitazione a pochi metri di distanza.

Le due residenze si trovano in una delle zone più esclusive di Milano, una scelta che riflette la volontà di restare presente nella vita dei bambini pur vivendo separati.

Natale separato e nuovi equilibri

Il Natale è stato trascorso lontano, ma i rapporti tra Morata e Campello restano improntati alla civiltà. Nessuna esposizione pubblica e nessuna tensione visibile, ma una nuova normalità costruita nel silenzio.

Il compleanno di Bella e la nuova routine

Il 9 gennaio, in occasione del terzo compleanno di Bella, Morata si presenta davanti all’abitazione di Alice accompagnato dal figlio Leonardo. Non entra in casa. Attende che uno dei gemelli scenda e lo accompagna nella nuova abitazione per cambiarsi.

Poco dopo, l’attaccante del Como riporta il bambino per la festa. Un gesto semplice che racconta una realtà ormai definita.

Una separazione che è diventata quotidianità

Morata e Campello non vivono più sotto lo stesso tetto. La distanza non è più soltanto emotiva, ma organizzativa e quotidiana.

Il divorzio non è più una possibilità astratta, ma un percorso avviato, gestito con riservatezza e attenzione, soprattutto nei confronti dei figli.

Chiara Rabita